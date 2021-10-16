جلسه مهم پرسپولیس قبل از انتقال با اتوبوس ویژه به ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه امروز در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا در ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض برگزار می‌شود.

* بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به زمان برگزاری بازی قبل از اعزام به ورزشگاه وعده عصرانه‌ای را ضرف کردند تا در زمان برگزاری مسابقه دچار افت بدنی نشوند.

* سرخپوشان ایران در فاصله سه ساعت مانده به آغاز این دیدار جلسه فنی برگزار کردند که طی آن کادر فنی بار دیگر آخرین برنامه‌های خود را گوشزد کرد و ترکیب این تیم را برای تقابل با الهلال عربستان مشخص کرد.

* دو دستگاه اتوبوس ویژه که لوگوی باشگاه پرسپولیس روی آن طراحی شده بود برای انتقال اعضای این تیم از هتل به ورزشگاه وجود داشت.

هواداران الهلال عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی اجازه ورود به ورزشگاه پیدا کردند. خیابان‌های شهر ریاض کاملاً تحت تأثیر این بازی قرار گرفته است.

* دمای بدن هوادارانی که وارد ورزشگاه می‌شدند مورد ارزیابی قرار گرفت.

* کادر تدارکات پرسپولیس از چهار ساعت قبل از شروع دیدار وارد رختکن شدند تا شرایط را برای حضور بازیکنان و مربیان فراهم کنند.

* چمن ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض قبل از شروع بازی، چندین بار آبپاشی شد.

* رسانه‌های ورزشی کشور عربستان پوشش گسترده‌ای از این دیدار دارند. آنها دوربین‌های خود را به فیلمبرداری از ورود هواداران به ورزشگاه‌ها و تهیه گزارش‌های زنده برای پخش از شبکه‌های سراسری کشور عربستان اختصاص دادند.