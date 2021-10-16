به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، سیو یکمین دوره مسابقات بینالمللی تکواندو جام فجر در گروه مردان از روز گذشته جمعه ۲۳ مهرماه آغاز و امروز به پایان رسید.
این دوره از رقابتها با حضور ۱۷۱ تکواندوکار از ۹ کشور ایران، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، عراق، لبنان و هند و در هشت وزن ۵۴-، ۵۸-، ۶۳-، ۶۸-، ۷۴-، ۸۰-، ۸۷- و ۸۷+ کیلوگرم پیگیری میشود.
در پایان این رویداد بینالمللی، تکواندوکاران ایرانی با کسب هشت مدال طلا و ۱۰۰۴ امتیاز توانستند جام قدیمیترین تورنمنت تکواندو را بالای سر ببرند، هوگوپوشان ترکیه با کسب سه مدال نقره و ۱۶۸ امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند و پاکستان با یک نقره و ۵۹ امتیاز عنوان سومی را کسب کرد.
تیمهای افغانستان (دو مدال برنز و ۵۰ امتیاز)، روسیه (یک برنز و ۲۶ امتیاز)، هند (بدون مدال و ۱۸ امتیاز)، عراق (بدون مدال و ۹ امتیاز)، لبنان (بدون مدال و پنج امتیاز) و ارمنستان (بدون مدال و امتیاز) به ترتیب در رده چهارم تا نهم قرار گرفتند.
برترین هایجام سیو یکم به شرح زیر معرفی شدند:
بهترین مربی: وحید عبداللهی (ایران)
بهترین بازیکن: دانیال بزرگی (ایران)
بهترین داور: محمد عزیزی (ایران) – سماه حمودی (قطر) – آدام توفیق (اردن)
کاپ اخلاق: عراق
بهترین سرپرست: لاریسا فادوا (روسیه)
مدال آوران این دوره از رقابتها
وزن ۵۴- کیلوگرم:
۱- مهدی حاجی موسایی (ایران)
۲- رضا جمشیدی (ایران)
۳- یاشار عطاردی (ایران) - علی توکلی (ایران)
وزن ۵۸- کیلوگرم:
۱- محمدصادق دهقانی (ایران)
۲- هارون خان (پاکستان)
۳- محسن رضایی (افغانستان) – رضا نجات (ایران)
وزن ۶۳- کیلوگرم:
۱- سیدعرفان معروف زاده (ایران)
۲- فرهاد کاوورات (ترکیه)
۳- سیدایمان موسوی (ایران) - امیرحسین محمدخانلو (ایران)
وزن ۶۸- کیلوگرم:
۱- محمدمهدی عمادی (ایران)
۲- امریکن توران (ترکیه)
۳- مهدی کاووسی (ایران) - امیرسینا بختیاری (ایران)
وزن ۷۴- کیلوگرم:
۱- دانیال بزرگی (ایران)
۲- مهدی محمدی (ایران)
۳- امیررضا صادقیان (ایران) – سیاوش بیات (ایران)
وزن ۸۰- کیلوگرم:
۱- مهران برخورداری (ایران)
۲- علیرضا درویش پور (ایران)
۳- مهدی جلالی (ایران) - رستم اودینائف (روسیه)
وزن ۸۷- کیلوگرم:
۱- مهدی قیاسی زاد (ایران)
۲- حسین کارتال (ترکیه)
۳- علی نجفی (ایران) - حسن بشیری (ایران)
وزن ۸۷+ کیلوگرم:
۱- علی احمدی (ایران)
۲- علیرضا نادعلیان (ایران)
۳- محمدجواد رضایی (ایران) - علی اکبر امیری (افغانستان)
این دوره از مسابقات ۱G است و به دارندگان مدال طلا، نقره و برنز به ترتیب ۱۰، ۶ و ۳.۶ امتیاز در رنکینگ المپیک تعلق میگیرد.
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