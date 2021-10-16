به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، سی‌و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر در گروه مردان از روز گذشته جمعه ۲۳ مهرماه آغاز و امروز به پایان رسید.

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۷۱ تکواندوکار از ۹ کشور ایران، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، عراق، لبنان و هند و در هشت وزن ۵۴-، ۵۸-، ۶۳-، ۶۸-، ۷۴-، ۸۰-، ۸۷- و ۸۷+ کیلوگرم پیگیری می‌شود.

در پایان این رویداد بین‌المللی، تکواندوکاران ایرانی با کسب هشت مدال طلا و ۱۰۰۴ امتیاز توانستند جام قدیمی‌ترین تورنمنت تکواندو را بالای سر ببرند، هوگوپوشان ترکیه با کسب سه مدال نقره و ۱۶۸ امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند و پاکستان با یک نقره و ۵۹ امتیاز عنوان سومی را کسب کرد.

تیم‌های افغانستان (دو مدال برنز و ۵۰ امتیاز)، روسیه (یک برنز و ۲۶ امتیاز)، هند (بدون مدال و ۱۸ امتیاز)، عراق (بدون مدال و ۹ امتیاز)، لبنان (بدون مدال و پنج امتیاز) و ارمنستان (بدون مدال و امتیاز) به ترتیب در رده چهارم تا نهم قرار گرفتند.

برترین های‌جام سی‌و یکم به شرح زیر معرفی شدند:

بهترین مربی: وحید عبداللهی (ایران)

بهترین بازیکن: دانیال بزرگی (ایران)

بهترین داور: محمد عزیزی (ایران) – سماه حمودی (قطر) – آدام توفیق (اردن)

کاپ اخلاق: عراق

بهترین سرپرست: لاریسا فادوا (روسیه)

مدال آوران این دوره از رقابت‌ها

وزن ۵۴- کیلوگرم:

۱- مهدی حاجی موسایی (ایران)

۲- رضا جمشیدی (ایران)

۳- یاشار عطاردی (ایران) - علی توکلی (ایران)

وزن ۵۸- کیلوگرم:

۱- محمدصادق دهقانی (ایران)

۲- هارون خان (پاکستان)

۳- محسن رضایی (افغانستان) – رضا نجات (ایران)

وزن ۶۳- کیلوگرم:

۱- سیدعرفان معروف زاده (ایران)

۲- فرهاد کاوورات (ترکیه)

۳- سیدایمان موسوی (ایران) - امیرحسین محمدخانلو (ایران)

وزن ۶۸- کیلوگرم:

۱- محمدمهدی عمادی (ایران)

۲- امریکن توران (ترکیه)

۳- مهدی کاووسی (ایران) - امیرسینا بختیاری (ایران)

وزن ۷۴- کیلوگرم:

۱- دانیال بزرگی (ایران)

۲- مهدی محمدی (ایران)

۳- امیررضا صادقیان (ایران) – سیاوش بیات (ایران)

وزن ۸۰- کیلوگرم:

۱- مهران برخورداری (ایران)

۲- علیرضا درویش پور (ایران)

۳- مهدی جلالی (ایران) - رستم اودینائف (روسیه)

وزن ۸۷- کیلوگرم:

۱- مهدی قیاسی زاد (ایران)

۲- حسین کارتال (ترکیه)

۳- علی نجفی (ایران) - حسن بشیری (ایران)

وزن ۸۷+ کیلوگرم:

۱- علی احمدی (ایران)

۲- علیرضا نادعلیان (ایران)

۳- محمدجواد رضایی (ایران) - علی اکبر امیری (افغانستان)

این دوره از مسابقات ۱G است و به دارندگان مدال طلا، نقره و برنز به ترتیب ۱۰، ۶ و ۳.۶ امتیاز در رنکینگ المپیک تعلق می‌گیرد.