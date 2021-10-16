مداخله دولت در بازار سرمایه باید برای افزایش شفافیت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مداخله دولت‌ها در بازارها عمدتاً منجر به انحراف در بازار می‌شود، دخالت دولت به این معنی که وارد بازار شود و سود قطعی دهد درست نیست.

مجید عشقی با بیان اینکه کار را با ایجاد ثبات در بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه آغاز کرده است، گفت: یکی از راه‌های ایجاد ثبات در بازار، بازدهی و سودآوری بلند مدت شرکت‌ها است.

وی افزود: دخالت در سازوکار تولید و و سودآوری شرکت‌ها باید به حداقل برسد به طوری که در طی یک تا دو سال اخیر، دولت از بحث مداخله در قیمت‌گذاری فاصله گرفته است و ما مطمئن هستیم بازار راه خود را پیدا می‌کند.

گام اول؛ کمک به افزایش سرمایه شرکت‌ها

عشقی با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار، تجهیز منابع شرکت‌هاست، ادامه داد: به عنوان اولین برنامه، اقداماتی انجام می‌دهیم تا تشکیل سرمایه در شرکت‌های تولیدی افزایش پیدا کند و از این طریق طرح‌های توسعه‌ای جدید بتوانند اجرا شوند؛ این موضوع سبب می‌شود تا شرکت‌ها در بلند مدت سودآوری خوبی داشته باشند؛ ضروری است سهامداران نیز با دید بلند مدت سهام شرکت‌ها را خریداری کنند.

افزایش نقدشوندگی در بازار بدهی از تأثیر آن در بازار سهام می کاهد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه بازار بدهی را یکی دیگر از برنامه‌های هیأت مدیره جدید عنوان کرد و افزود: ردر نظر داشته باشید با توجه به سطوح مختلف ریسک پذیری، سرمایه‌گذاران مختلفی در بازار وجود دارند. گروه اول سهامدارانی هستند که به خرید سهام علاقه دارند و سهام خریداری می‌کنند و گروه دوم نیز سرمایه‌گذارانی هستند که اوراق با درآمد ثابت خریداری می‌کنند.

وی ادامه داد: سهامدارانی که سهام خریداری کردند، سهام خود را نمی‌فروشند تا اوراق خریداری کنند؛ زیرا این دو بازار از یکدیگر متفاوت هستند و مخاطبان و بازیگران خاص خود را دارند، هرچند که بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

مجید عشقی بیان کرد: اگر بازار بدهی را با ابزارهای بدهی و نهادهای مالی توسعه دهیم و میزان نقد شوندگی اوراق را در بازار بدهی افزایش دهیم دیگر شاهد تأثیر این بازار بر بازار سهام نخواهیم بود.

کیفیت و شفافیت گزارش‌های مالی افزایش یابد

وی درباره گردش شفاف اطلاعات در بازار سرمایه بیان کرد: در ۱۰ سال گذشته، از شرکت‌ها به سختی گزارش‌های مالی درستی دریافت می‌کردیم، ولی اکنون اتفاقات خوبی افتاده است، به طوریکه از نظر کمیت مشکلی در اخذ گزارش از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نداریم؛ کیفیت و شفافیت گزارش‌ها تنها موضوع مورد بحث است که در این رابطه اقدامات خوبی را آغاز کردیم.

عشقی ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات مناسبی در این خصوص انجام داده، در تلاش هستیم تا کیفیت اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه را افزایش دهیم.

وی بیان کرد: اگر کیفیت اطلاعات افزایش یابد، شفافیت اطلاعات بیشتر می‌شود که در نتیجه آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند درست تر تصمیم‌گیری می‌کنند، زیرا اطلاعات مبهم باعث ضررهای زیادی به سهامداران می‌شود. امیدواریم این شفافیت باعث شود اطلاعات در زمان مناسب و با کیفیت خوب به دست سرمایه‌گذاران برسد.