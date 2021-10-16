ابوالفضل وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح یک ساله تحقیقاتی تولید علوفه دامی در فضای گلخانه، از فروردین ماه امسال در فضای ۱۵۰۰ متر مربع گلخانه آغاز شد.

وی افزود: این طرح پژوهشی روی ۱۰ گونه علوفه‌ای انجام شد و تاکنون سورگوم با عملکرد ۱۲۰ تن در هکتار در سه مرحله برداشت موفق‌تر از سایر گونه‌ها در فضای گلخانه بوده، هر چند تحقیقات بر سایر گونه‌ها ادامه دارد.

وکیلی ادامه داد: با توجه به اینکه این طرح یک ساله است، پیش بینی می‌کنیم عملکرد سورگوم تا پایان سال دو برابر این میزان باشد.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد عنوان کرد: مصرف آب در این نوع کشت ۸۰ درصد کمتر از روش غیر گلخانه‌ای است و این گونه‌های علوفه‌ای در گلخانه‌هایی با سازه‌های ضعیف قابل پرورش است و برای پرورش آن از آب‌های کم کیفیت نیز می‌توان استفاده کرد.

وکیلی افزود: با توجه به اینکه گیاهان علوفه‌ای از رشد خوبی برخوردارند و می‌توانند با مصرف عناصر اضافی موجود در خاک در امر تعادل بخشی عناصر خاک موثر باشد از آن گیاهان می‌توان به عنوان محصولات بین دو کشت در گلخانه‌ها استفاده شود.

وی تاکید کرد: مصرف انرژی در کشت علوفه گلخانه‌ای به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.