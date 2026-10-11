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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۷

ناامنی در عربستان؛ غول‌های نفتی قید نشست ریاض را زدند

ناامنی در عربستان؛ غول‌های نفتی قید نشست ریاض را زدند

نگرانی‌های امنیتی ناشی از حملات به عربستان، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان را از حضور در کنفرانس انرژی ریاض منصرف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از جمله اکسون‌موبیل، توتال‌انرژیز، شل و بی‌پی، در پی نگرانی‌های امنیتی و اختلال در پروازهای عربستان، برنامه حضور در کنفرانس انرژی ریاض را لغو کرده‌اند.

گفتنی است که در پی حمله نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض، شرکت‌های هواپیمایی ناچار به تغییر مسیر ده‌ها فروند هواپیما شده و بیش از یک‌هزار پرواز نیز لغو شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های سعودی در پی افزایش حملات، دستور تعطیلی چند فرودگاه این کشور را صادر کرده‌اند.

کد مطلب 6975051

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    • میرنقی IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
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      تازه‌ اول‌ کاراست‌ ادامه‌ این‌ جنگ به‌ عملی‌ شدن‌ وعده‌ الهی‌ مبنی‌ بر چیره‌ ‌ شدن‌ بندگانی‌ مؤمن‌ و جنگجو بر قوم‌ فاسد یهود و نماز مسلمانان‌ در مسجد الاقصی خواهد انجامید انشاالله

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