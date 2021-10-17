دستگاه قضا به تخلف پسر رئیس شورای شهر کرج ورود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان البرز در یک بیانیه مطبوعاتی، از ارجاع موضوع استفاده شخصی فرزند یکی از اعضای شورای شهر کرج از خودروی متعلق به شهرداری به اداره کل بازرسی خبر داد.

پیرو انتشار خبری در فضای مجازی در خصوص استفاده شخصی فرزند یکی از اعضای شورای شهر کرج از خودروی متعلق به شهرداری در سفر به یکی از شهرهای شمالی کشور، این موضوع از ابتدای انتشار فیلم از سوی دستگاه قضائی استان رصد و پیگیری شده است.

با توجه به پاسخ عضو شورای شهر کرج در رسانه‌ها و اعلام اینکه در مأموریت کاری بوده است، موضوع به اداره کل بازرسی استان البرز ارجاع شده تا بررسی و نتیجه را اعلام کند.