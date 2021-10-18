۱۰۰۰ بسته معیشتی در بین نیازمندان در کوثر توزیع شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده‌های نیازمند و مردم مناطق محروم، این امر را سفارش مهم بزرگان دینی عنوان و اظهار کرد: یکی از دستورات پیامبر اکرم (ص) به مردم رسیدگی به فقرا، یتیمان و نیازمندان است و از زمانی که کرونا آغاز شد، خیران و مردم نوع دوست شهرستان کوثر همچون گذشته در حمایت از افراد بی بضاعت پیش قدم شدند.

وی افزود: همه دست به دست هم در کارهای خیر تلاش می‌کنند و اگر کمک‌های مردمی و تلاش نهادهای انقلابی نبود دولت جوابگوی این همه نیازمند نبود و اما بر همه واجب و لازم است تا از نیازمندان حمایت کنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کوثر از توزیع یک هزار بسته معیشتی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با مشارکت تبلیغات اسلامی و همکاری خیرین، تعداد یک هزار بسته معیشتی هر بسته به ارزش ۳۰۰ هزار تومان شامل اقلام ضروری، بین نیازمندان توزیع شد.

۳۵ روحانی مروج فرهنگ دینی در شهرستان کوثر

صادقی از فعالیت تبلیغی ۳۵ روحانی و مبلغ در شهرستان کوثر خبر داد و افزود: برنامه‌های فرهنگی، دینی و قرآنی شهرستان کوثر با فعالیت ۳۵ روحانی در مناطق مختلف و روستاهای تابعه به صورت منسجم و طبق نیازسنجی فرهنگی از روستاهای شهرستان اجرا می‌شود.

وی به وجود ۹ خانه عالم در روستاهای کوثر اشاره کرد و گفت: حضور روحانیون در روستاها موجب آبادانی آن روستا است و امروز بیش از هر زمان دیگر حضور آنان در مناطق روستایی احساس می‌شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی کوثر خاطر نشان کرد: روحانیون طرح هجرت در روستاهای مرشت، جغناب، زرج آباد، هواشانق، فیروز آباد، سنگ آباد سفلی و بنیاد آباد با حضور در خانه‌های عالم به تبلیغ آموزه‌های دینی، اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به سوالات دینی، انجام امور جهادی در زمینه کار آفرینی و پیگیری مسائل و مشکلات روستاها در راستای رفع آنها، به فعالیت می‌پردازند.