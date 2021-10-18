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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

کرونا جان ۳ نفر را در یزد گرفت/ افزایش آمار مبتلایان

کرونا جان ۳ نفر را در یزد گرفت/ افزایش آمار مبتلایان

یزد- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اعلام فوت ۳ بیمار مبتلا به کرونا در این استان گفت: در شبانه روز گذشته بیش از ۳۰۰ بیمار در یزد شناسایی شدند.

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ۹۱۳ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۵۶ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۳۶ نفر در بیمارستان های استان بستری و ۳۲۰ نفر در منزل دوران نقاهت را طی می کنند.

سلمانی با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان های استان، اظهار داشت: ۱۱ بیمار در اردکان، ۳ بیمار در بهاباد، یک بیمار در تفت، یک بیمار در خاتم، یک بیمار در مهریز، هفت بیمار در میبد، ۱۲ بیمار در شهر یزد شناسایی شده اند.

وی افزود: در شبانه روز گذشته ۳ بیمار مبتلا به کرونا در شهرستان یزد قربانی کرونا شد.

سلمانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰۵ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این ۸۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه خدمات دریافت می کنند.

کد مطلب 5330274

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