۴ مورد نقض حریم هوایی عراق توسط آمریکا طی یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت عراق اعلام کرد که چهار مورد نقض حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای آمریکایی طی روز یکشنبه ثبت شده است.

مقاومت عراق تاکید کرد که هواپیماهای آمریکایی از پایگاه های خود در اردن و اراضی اشغالی پرواز کرده و حریم هوایی عراق را نقض می کنند.

این در حالی است که علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پیشتر از پایان رسمی مأموریت ائتلاف بین المللی آمریکا در این کشور خبر داده و تاکید کرده بود که مسئولیت کامل تأمین امنیت و ثبات عراق بر عهده نیروهای این کشور است.