به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی شامگاه دوشنبه در دویست‌وبیست‌وششمین اجتماع خیابانی مردم انقلابی و بصیر محله ابوطالب مشهد که طبق روال هفتگی برگزار می‌شود، با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه، بر نقش‌آفرینی ملت ایران در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد و حضور مردم در میدان، به‌ویژه با انگیزه دینی و تحت رهبری روحانیت را عامل پیروزی در برابر دشمنان دانست.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: از اجتماع ارزشمند شما برادران و خواهران انقلابی در مسیر حمایت از اسلام و این انقلاب تشکر می‌کنم؛ انقلابی که ضامن گسترش قرآن و دین خدا در سراسر جهان و زمینه‌ساز ظهور وجود مقدس امام زمان(عج) است.

وی افزود: امیدوارم این تلاش‌های ارزشمند برادران و خواهران، مورد توجه صاحب و ارباب ما، حضرت بقیةالله الاعظم(عج) قرار گیرد و آن حضرت از مجاهدت‌های شما عزیزان خشنود و راضی باشند.

علم الهدی با اشاره به نقش مردم ایران در طول تاریخ در حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، اظهار کرد: هرگاه مجاهدت برای تأمین استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور به مردم واگذار شده، پیروزی در برابر تهاجم دشمنان رقم خورده و مهاجمان با شکست مواجه شده‌اند؛ اما در مقاطعی که مردم از عرصه مجاهدت و حمایت از کشور کنار گذاشته شده‌اند و امور صرفاً به امکانات حکومتی واگذار شده، بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین ایران از دست رفته و دشمنان در تجاوز به کشور موفق شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به قرارداد ننگین ترکمانچای و واگذاری بخش‌هایی از سرزمین ایران به روسیه تزاری، بیان کرد: این اتفاق در شرایطی رخ داد که مردم با تمام توان و احساس مسئولیت به میدان آمده بودند، اما از عرصه تصمیم‌گیری و فرماندهی کنار گذاشته شدند. در مقابل، هنگامی که انگلیسی‌ها قصد سلطه بر مناطق جنوبی کشور را داشتند، مردم به‌صورت مستقل وارد میدان شدند و دشمن را با شکست سنگینی روبه‌رو کردند.

وی با اشاره به حمله روسیه تزاری به مناطق شمالی ایران، اظهار کرد: در آن مقطع، نیروهای حکومتی با امکانات نظامی خود وارد عرصه مبارزه شدند؛ با این حال، مردم غیور و جوانمرد آذربایجان نیز در برابر تهاجم دشمن آرام ننشستند و به یاری نیروهای ایرانی شتافتند. تا زمانی که مردم در میدان حضور داشتند و با دشمن مقابله می‌کردند، مهاجمان به عقب رانده می‌شدند و نمی‌توانستند بر سرزمین ایران مسلط شوند.

علم الهدی ادامه داد: پس از آن، توطئه‌ها، جاسوسی‌ها و اقدامات فریبکارانه انگلیسی‌ ناپاک موجب شد دولت مرکزی در شرایطی از ترس و بحران قرار گیرد که در برابر روسیه تزاری قدرت تصمیم‌گیری مؤثر نداشت. انگلیسی‌ها برای آنکه بتوانند بر جنوب ایران مسلط شوند و در صورت تسلط بر این منطقه، سراسر خلیج فارس را در اختیار بگیرند، ابتدا نقشه خود را در شمال کشور اجرا کردند تا در صورت پیشروی به سمت جنوب، با رقابت روس‌ها مواجه نشوند و دولت ایران نیز به دلیل تجربه جنگ با روسیه، در برابر آنان تسلیم شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به بازنشر برخی مطالب در فضای مجازی درباره قرارداد ترکمانچای، تصریح کرد: اخیراً مطلبی منتشر شده بود مبنی بر اینکه اگر ایران آن روز قرارداد ترکمانچای را با روس‌ها امضا نمی‌کرد، آنان تا قزوین پیشروی می‌کردند و این شهر را نیز به تصرف درمی‌آوردند؛ در حالی که این ادعا، همان توجیهی بود که انگلیسی‌ها برای ترساندن فتحعلی‌شاه مطرح می‌کردند.

وی افزود: انگلیسی‌ها به فتحعلی‌شاه القا کردند که اگر در برابر روس‌ها تسلیم شود و بخشی از سرزمین ایران را واگذار کند، جنگ متوقف خواهد شد و از پیشروی بیشتر دشمن جلوگیری می‌شود؛ در غیر این صورت، روس‌ها تا قزوین پیش خواهند آمد و آن را نیز تصرف خواهند کرد. این تهدیدها موجب شد محاسبات فتحعلی‌شاه تغییر کند و در شرایطی که کامران‌میرزا فرماندهی نیروهای ایرانی را در جنگ با روس‌ها بر عهده داشت، از ارسال فشنگ به جبهه جنگ خودداری شود.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: مردم به کمک نیروهای ایرانی آمده بودند و با قدرت در برابر روس‌ها ایستادگی می‌کردند، اما مهمات به آنان نرسید. این اتفاق در پی توطئه انگلیسی‌ها و اقدام جاسوسان آنان در زرادخانه ایران برای جلوگیری از ارسال فشنگ به جبهه شمال رخ داد و در نهایت، نیروهای ایرانی ناچار به تسلیم شدند و بخش عمده‌ای از سرزمین کشور به روسیه واگذار شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه قرارداد ننگین ترکمانچای نتیجه چنین شرایطی بود، اظهار کرد: این اتفاق در حالی رخ داد که مردم برای دفاع از کشور به میدان آمده بودند و روحانیت نیز در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کرد؛ از جمله مرحوم علامه مجاهد سیدمحمد مجاهد، مرجع تقلید شیعه در نجف، که برای بسیج نیروهای مردمی و کمک به سپاه ایران وارد میدان شد.

وی ادامه داد: مرحوم سیدمحمد مجاهد به قزوین آمد، لشکری انبوه فراهم کرد و برای کمک به نیروهای ایرانی به سمت آذربایجان حرکت کرد. مقلدان او نیز به میدان آمدند و برای جهاد آماده شدند؛ اما در شرایطی که فرماندهی جنگ در اختیار عوامل حکومتی بود و مردم در تصمیم‌گیری‌های اصلی نقشی نداشتند، توطئه دشمنان مانع از آن شد که ظرفیت مردمی به‌طور کامل به نتیجه برسد و بخش مهمی از سرزمین ایران از دست رفت.

ایستادگی مردم و روحانیت در برابر استعمار انگلیس

علم‌الهدی با اشاره به تلاش انگلیسی‌ها برای سلطه بر مناطق جنوبی ایران و سواحل خلیج فارس، اظهار کرد: انگلیسی‌ها این نقشه را طراحی کرده بودند تا بتوانند از جنوب وارد شوند و مناطق ساحلی کشور را در اختیار بگیرند؛ اما هنگامی که به جنوب ایران آمدند، مردم اجازه ندادند که عوامل حکومتی فرماندهی مبارزه را در دست بگیرند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به مجاهدت رئیسعلی دلواری در مقابله با نیروهای انگلیسی، بیان کرد: خدا رحمت کند رئیسعلی دلواری، این مرد غیور و سرباز مجاهد میهن را که با راهنمایی یکی از علمای بوشهر و یکی از سادات و روحانیون مجاهد آن منطقه قیام کرد و مردم پیرامون او گرد آمدند.

وی افزود: مردم با دست خالی در برابر انگلیسی‌ها ایستادند؛ در حالی که دشمن از تجهیزات جنگ دریایی برخوردار بود و نیروهای مردمی امکانات و تجهیزات مشابهی در اختیار نداشتند. با این وجود، آنان با همان امکانات محدود، مردانه مقاومت کردند و اجازه ندادند سربازان انگلیسی از کشتی پیاده شوند و قدم به خاک ایران بگذارند.

علم الهدی تصریح کرد: مردم در این مبارزه ایستادگی کردند، انگلیسی‌ها را شکست دادند و کشور را نجات دادند؛ زیرا در این حرکت، رهبری با روحانیت بود و میدان‌داری و اجرای مبارزه نیز با مردم و بر پایه توان و اراده آنان انجام می‌شد، نه با فرماندهی عوامل حکومتی.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به شکست انگلیسی‌ها در این مقطع تاریخی، اظهار کرد: انگلیسی‌ها با وجود تمام شیطنت‌ها و امکانات خود، در برابر ایستادگی مردم شکست خوردند و با سرافکندگی بازگشتند.

وی با تأکید بر سابقه تاریخی ملت ایران در مقابله با دشمنان، بیان کرد: سابقه مردان و زنان ایرانی در مجاهدت در برابر دشمن چنین بوده است. مردم ایران تاکنون در برابر هیچ دشمنی تسلیم نشده‌اند؛ هرجا میدان در اختیار مردم بوده و آنان نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند، پیروزی رقم خورده است؛ به‌ویژه در شرایطی که انگیزه اصلی مردم، دین و حرکت آنان در چارچوب رهبری روحانیت بوده است.