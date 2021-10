به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قزلسفلی، رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا در تازه‌ترین مطلب ارسالی خود به مهر از استقبال رسانه‌های اوگاندا ار نامه کودکان ایران به کودکان جهان سخن گفته است. متن انگلیسی نامه کودکان ایرانی به همسالان خود در سراسر جهان که به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودکان نوشته شده، در روزنامه دولتی نیوویژن اوگاندا و رسانه‌های خبری موسسه جورنالیست‌های آفریقا، هملند نیوز، ناشران در آفریقا، کانال تاریخ آفریقا، ناسیونالسیم آفریقا، جوانان متحد غرب اوگاندا، ایران – اوگاندا، نسل جدید آفریقا، کانال مطالعات ایران و آفریقا، کانال پان آفریکن، انجمن زنان مسلمان اوگاندا و… انعکاس گسترده‌ای داشت و علاوه بر آن به مراکز مرتبط و شخصیت‌های دینی، علمی، فرهنگی ارسال شد.

جمعی از کودکان ایرانی به نمایندگی از طرف همه کودکان با ابتکار و برنامه‌ریزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دبیرخانه هفته ملی کودک در نامه‌ای سرگشاده خطاب به همسالان خود در سراسر دنیا، روز جهانی و هفته ملی کودک را تبریک گفته و صلح و دوستی را به جای جنگ و نفرت، برای عموم بچه‌ها و مردم کشورهای مختلف آرزو کردند.

روزنامه دولتی نیوویژن اوگاندا نیز ضمن استقبال گرم از ابتکار کودکان ایرانی، نامه آنها را تحت دو عنوان «کودکان ایرانی با گرامیداشت هفته ملی کودکان همه را به عشق، محبت و وحدت دعوت کردند - Iranian Children call for love, unity as they celebrate National Children Week» و «ما همه را دوست داریم و می‌خواهیم بین آدم‌ها و کشورها هیچوقت جنگ و دعوا نباشد –We love all, and we want no fight and war among people and countries in the world» منتشر کرده است.

این روزنامه در بخشی از گزارش خود نوشته است که امسال مراسم بزرگداشت هفته ملی کودکان در جمهوی اسلامی ایران توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این کشور با شعار «حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی - Joyful children, Colorful Living hood» برگزار شد.

روزنامه نیوویژن در ادامه گزارش به قلم خبرنگار خود خانم مورین ناکاتودده نوشته است که محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامپالا روز جهانی و هفته ملی کودکان را به همه کودکان اوگاندا تبریک گفت.

روزنامه دولتی نیوویژن اوگاندا و رسانه‌های خبری فوق الذکر در ادامه گزارش‌های خود با عنوان «هفته ملی کودکان مبارک باد – Happy National Childrens,s Week» متن کامل نامه کودکان ایرانی به زبان انگلیسی را که از سوی رایزنی فرهنگی در اختیار آنها قرار گرفته است به شرح ذیل منعکس کردند:

«ما کودکان ایران به همه کودکان دنیا سلام می‌کنیم، ما همان‌هایی هستیم که به قول بزرگترها شیرینی زندگیشان هستیم و در حرف‌هایشان آرزو دارند ما همیشه شاد باشیم و هیچ چیز رویا و دنیای ما را خط خطی نکند، اما دنیای ما وقتی خط خطی می‌شود که بزرگترها به ما توجه نکنند و خنده‌های ما کمرنگ شود.

ما همه را دوست داریم و می‌خواهیم بین آدم‌ها و کشورها هیچ‌وقت جنگ و دعوا نباشد.

ما آشتی را دوست داریم، محبت و شادی را، هدیه دادن و هدیه گرفتن را، لبخند زدن به یکدیگر را، صلح و دوستی را. ما می‌خواهیم همه با چهره خندان، شبیه هم باشند.

چرا ما باید قربانی جنگ آدم بزرگ‌ها شویم، ما از کلمه‌های قهر، دشمنی، گریه، جنگ و دعوا بیزاریم و حتی دلمان نمی‌خواهد از این کلمات دیکته بنویسیم. دنیای ما کودکان، دنیای رنگ، آرامش، پرنده، طبیعت پاک و آسمان آبی است، ما هر وقت کودکان گرسنه را در جهان می‌بینیم از غذاخوردن هم بدمان می‌آید، می‌خواهیم همه بچه‌ها در دنیا شاد باشند و خوشحال، لباس داشته باشند و غذا و همه به گردش بروند، کلاس درس داشته باشند و آموزش ببینند و بزرگترها حرف‌هایمان را بشنوند.

ما دلمان می‌خواهد بزرگترها را مجبور کنیم نقاشی بکشند با موضوع آشتی و دوستی، ما کودکیم و می‌خواهیم به بزرگترها بگوییم اگر می‌خواهید ما باور کنیم که دوستمان دارید با هم خوب و مهربان باشید و اگر ما را دوست دارید همه تفنگ‌هایتان را دور بیندازید و به حرف ما گوش کنید.

ما دلمان می‌خواهد دنیا جایی باشد که بتوانیم در آن شاد و خوشحال آواز بخوانیم.

ما از بزرگترها می‌خواهیم کاری نکنند ما چشم‌هایمان خیس شود و دلمان بشکند.

آدم بزرگ‌ها حواسشان باشد اگر می‌خواهند دنیایی شاد برای بچه‌ها بسازند باید مثل ما بچه‌ها با هم مهربان باشند.

ما آدمهایی را دوست داریم که بچه‌ها را دوست داشته باشند و برای آنها وقت بگذارند، ما برای همه بزرگترها دعا می‌کنیم که خدای مهربان یاورشان باشد تا آنها هم ما را یاری کنند. به امید روزهای خوش زندگی با حال خوش کودکی.»