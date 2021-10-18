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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۸:۲۳

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد:

مبارزه باآفت برگ خوار بلوط در ۹۸۰۰ هکتاراز جنگلهای استان انجام شد

مبارزه باآفت برگ خوار بلوط در ۹۸۰۰ هکتاراز جنگلهای استان انجام شد

یاسوج- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: محلول پاشی در سطح ۹۸۰۰ هکتار از جنگل های استان که دچار پروانه سفید برگ خوار شده بودند، انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین حکمتیان افزود: در راستای مبارزه با آفت جنگل‌های بلوط از ۱۲ تیرماه نیز در سطح ۶۸۶۳ هکتار از جنگل‌های استان محلول پاشی انجام شده است.

وی بیان داشت: ۱۹ دستگاه تراکتور تانکر دار عملیات زمینی مبارزه با آفت پروانه برگ خوار سفید در سطح استان را بر عهده دارد که عملیات مبارزه با پروانه برگ خوار سفید بلوط با محلول پاشی و با استفاده از محلول BT انجام می‌شود.

حکمتیان افزود: محلول‌پاشی، سازگار با محیط زیست است و برای موجودات و محیط زیست ضرر و زیان ندارد و رد سال جاری درختان بلوط منطقه چهار راه گشین، تلخاب بیدک، تلخاب میرعلی بخش، پنبه زار، نارگ موسی، تلچگاه، آبدگاه، و کوه دهک دچار آفت پروانه برگ خوار سفید شدند.

کد مطلب 5330814

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