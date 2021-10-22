آمارهای کاهشی کرونای تهران در سایه واکسیناسیون/عادی انگاری نکنیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پیک پنجم کرونا از کشور و استان تهران عبور کرده و تعداد بستری‌ها در بخش‌های عادی و سرپایی تا حد زیادی کاهش یافته است و مراکز درمانی و بیمارستانی استان تهران وضعیت نسبتاً آرام اما شکننده‌ای را تجربه می‌کنند.

البته این آمارهای کاهشی نباید سبب عادی انگاری و بی توجهی به این ویروس مُسری و کشنده توسط مردم و مسئولان شود، چرا که هربار نسبت به کرونا بی توجه بودیم، بلافاصله اوج مجدد ویروس و پیک دیگری از راه رسید.

بسیاری از کارشناسان دلیل کاهش بستری‌ها و نیز فروکش کردن کرونا را واکسیناسیون گسترده می‌دانند، اما در عین حال نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار می‌دهند، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران که در این خصوص با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، با بیان اینکه طی دهه سوم مهر ماه در هر روز به طور متوسط هفت هزار و ۲۰۰ بیمار سرپایی به مراکز درمانی استان تهران مراجعه داشته اند، افزود: در هر روز حدود ۵۰۰ بیمار در بخش عادی و ۱۶۰ بیمار در بخش ویژه استان تهران بستری شده اند.

آمارهای کرونایی تهران طی هفت ماه گذشته

علیرضا زالی گفت: ۷۶ فوتی نیز در استان تهران رخ داده است، که این آمار در دهه سوم شهریور ماه ۱۰ هزار و ۴۵۱ بیمار سرپایی، ۸۲۵ نفر بستری در بخش عادی و ۱۹۶ نفر بستری در بخش ویژه و ۱۲۷ نفر فوتی بوده است که کاهش عمده‌ای مشخص است.

وی گفت: در دهه سوم مرداد ۱۶ هزار و ۴۹۱ بیمار سرپایی داشتیم، که یک هزار و ۲۳۲ نفر در بخش‌های عادی و ۲۵۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند و متأسفانه ۱۵۵ نفر از هم استانی‌های عزیز جان باختند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران افزود: در دهه سوم تیرماه ۱۰ هزار و ۹۳۰ بیمار سرپایی به مراکز درمانی استان تهران مراجعه کردند که از این تعداد یک هزار و ۳۹۰ نفر در بخش عادی و ۲۶۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و ۱۳۱ نفر نیز فوت کردند، دهه سوم خرداد ماه نیز چهار هزار و ۱۹ بیمار سرپایی داشتیم، که ۵۳۳ نفر در بخش‌های عادی، ۱۵۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

وی در خصوص آمارهای دهه سوم اردیبهشت ماه نیز گفت: در این مدت پنج هزار و ۳۵۴ نفر بیمار سرپایی به مراکز درمانی استان تهران مراجعه کردند، که ۷۳۸ نفر در بخش‌های عادی و ۱۸۸ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند و متأسفانه ۱۱۴ نفر نیز فوت کردند، در دهه سوم فروردین ماه هفت هزار و ۷۸۰ بیمار سرپایی به مراکز درمانی استان تهران رجوع کردند، که یک هزار و ۳۲۸ نفر در بخش‌های عادی و ۱۸۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند و ۶۷ نفر نیز فوت کردند.

زالی اضافه کرد: آمار مراجعین کرونا در مناطق استان تهران نشان می‌دهد، که در سه هفته اخیر تعداد مراجعین کرونا در شهر تهران کاهشی و در شهرستان‌های اطراف نیز کاهشی و یا تقریباً ثابت بوده است.

لزوم تحقق واکسیناسیون حداکثری در استان تهران

آمار فوق نشان می‌دهد، که افزایش میزان مبتلایان و بستری‌ها و فوتی هایی که از خردادماه شروع شده و در مردادماه به اوج رسیده بود، به خوبی مهار و کنترل شده و در دهه سوم مهرماه شاهد آمار کاهشی هستیم، اما سوال اینجا است که چه باید کرد تا میزان کاهش مبتلایان، بستری‌ها و فوتی‌ها همچنان سیر کاهشی داشته باشد.

استاندار تهران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: مقدمه حفظ روند کاهشی کرونا در استان تهران تحقق واکسیناسیون حداکثری است.

محسن منصوری با بیان اینکه در برخی از استان‌های تهران درصد ناچیزی افزایش ابتلاء به کرونا داشتیم، افزود: در یکی دو شهرستان استان تهران نیز افزایش ناچیزی داشتیم، البته این افزایش نگران کننده نیست.

وی گفت: به فرمانداران استان تهران و رؤسای شبکه بهداشت و درمان در شهرستان‌های استان تهران تاکید شده تا بررسی‌های جدی و تدبیر کنند، تا همچنان شاهد کاهش آمار کرونا در سراسر استان تهران باشیم.

نماینده عالی دولت در استان تهران بر رعایت حداکثری شیوه نامه‌های بهداشتی در این استان تاکید کرد و افزود: نباید گمان کنیم کرونا تمام شده است و نسبت به رعایت شیوه نامه‌ها کم توجه باشیم.

استفاده از ماسک و شستشوی دست فراموش نشود

یک فوق تخصص ریه ضمن تأیید کاهش مراجعات کرونایی در خصوص تمهیدات تداوم سیر نزولی کرونا در استان تهران به خبرنگار مهر گفت: مردم می‌بایست علاوه بر اینکه واکسن می‌زنند و نسبت به واکسیناسیون اقدام و از حضور در اماکن با تراکم بالای جمعیت خودداری کنند.

اولدوز آلوش با اشاره به در پیش بودن فصول سرد سال گفت: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، شستشوی دست‌ها و نیز استفاده از ماسک برای مقابله با کرونا اهمیت فوق العاده ای دارد، که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

کرونا اکنون آرام تر شده است، اما به نظر می‌رسد، این ویروس منحوس مُترصد تکرار برخی اشتباهات ما و ایجاد فرصتی است تا پیک ششم را رقم بزند، اما اینکه موفق خواهد شد، یا خیر، سوالی است، که ما با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون به آن پاسخ خواهیم داد.