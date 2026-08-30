  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

شیخ نعیم قاسم: امام شهید با اتکا به وحدت عملی،مسأله فلسطین را احیا کرد

شیخ نعیم قاسم: امام شهید با اتکا به وحدت عملی،مسأله فلسطین را احیا کرد

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در جریان سخنرانی خود به مناسبت هفته وحدت تاکید کرد: شهید خامنه ای با اتکا به وحدت عملی، مسأله فلسطین را احیا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در جریان سخنرانی خود به مناسبت هفته وحدت تاکید کرد: شکست رژیم صهیونیستی در سه جنگ حاصل پایداری و ایستادگی مردم بود.

وی تصریح کرد: تا زمانی که ما پایدار و استوار بمانیم، دشمن قادر به تحقق پروژه و برنامه‌های خود نخواهد بود

دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود: هرگونه پایداری، صرف نظر از هزینه آن، پایه و اساس بازیابی جایگاه ما را بنا می‌نهد و توانایی ما را برای دستیابی به اهدافمان و شکست پروژه دشمن تقویت می‌کند.

وی گفت: وحدت عملی که امام شهید ما آیت‌الله خامنه‌ای بر اساس آن حرکت کرد، مساله فلسطین را احیا ساخت.

شیخ قاسم اظهار داشت: اختلافات میان مسلمانان نباید موجب گشوده شدن جبهه داخلی و فراموشی دشمن اصلی ما شود.

کد مطلب 6931952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عبدالله IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 4
      پاسخ
      درود و نصرت خدا بر تک تک نیروهای مقاومت علی الخصوص تک تک نیروهای حزب‌الله خاصه شیخ نعیم و رحمت خدا بر تک تک شهدای حزب‌الله و رهبر شجاع و دلاور آن شهید بزرگوار سید حسن نصرالله باد و لعن و نفرین خدا بر تک تک دشمنان اسلام علی الخصوص سران استکبار آمریکا و اسرائیل باد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها