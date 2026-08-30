شیخ نعیم قاسم: امام شهید با اتکا به وحدت عملی،مسأله فلسطین را احیا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان در جریان سخنرانی خود به مناسبت هفته وحدت تاکید کرد: شکست رژیم صهیونیستی در سه جنگ حاصل پایداری و ایستادگی مردم بود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که ما پایدار و استوار بمانیم، دشمن قادر به تحقق پروژه و برنامههای خود نخواهد بود
دبیرکل حزبالله لبنان افزود: هرگونه پایداری، صرف نظر از هزینه آن، پایه و اساس بازیابی جایگاه ما را بنا مینهد و توانایی ما را برای دستیابی به اهدافمان و شکست پروژه دشمن تقویت میکند.
وی گفت: وحدت عملی که امام شهید ما آیتالله خامنهای بر اساس آن حرکت کرد، مساله فلسطین را احیا ساخت.
شیخ قاسم اظهار داشت: اختلافات میان مسلمانان نباید موجب گشوده شدن جبهه داخلی و فراموشی دشمن اصلی ما شود.
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