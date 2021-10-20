۵۳ هزار نفر از واجدین شرایط کارت ملی هوشمند خود رادریافت نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی شفیعی گفت: هنوز ۵۳ هزار نفر در استان نسبت به درخواست کارت هوشمندملی خود هیچ اقدامی نکرده‌اند که این افراد کمتر از ۷ درصد جمعیت واجدین شرایط را شامل می‌شود.

وی به وضعیت کارت هوشمند ملی در استان اشاره کرد وافزود: تا پایان شهریور ماه برای ۹۳.۷۳ درصد از جمعیت واجد شرایط نسبت به اخذ درخواست کارت هوشمند ملی اقدام شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان جمعیت واجد شرایط برای کارت هوشمند ملی را ۸۴۹ هزار و ۲۲۹ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون برای ۷۹۵ هزار و ۹۶۸ نفر درخواست کارت هوشمند ملی اخذ شده است و تعداد افراد باقی مانده که هنوز هیچ اقدامی برای کارت هوشمند ملی خود نکرده‌اند ۵۳ هزار و ۲۶۱ نفر است.

شفیعی گفت: در ۶ ماهه امسال ۲۰ هزار و ۲۶۰ نفر در استان زنجان کارت هوشمند ملی درخواست کرده‌اند.

وی به تعداد ایستگاه‌های کاری فعال کارت هوشمند ملی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: تعداد ۳۸ دفتر در استان فعال هستند که این تعداد شامل ۱۲ اداره و ۲ نمایندگی، ۱۷ دفتر پیشخوان و ۷ ایستگاه سیار است.

شفیعی در زمینه کارت هوشمند ملی تصریح کرد: در این روزها کاربرد کارت هوشمند ملی بیشتر شده و همه افراد بالای ۱۵ سال باید دارای کارت هوشمند ملی باشند.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با بیان اینکه هنوز کمتر از ۷ درصد واجدین شرایط نسبت به درخواست کارت هوشمند ملی اقدام نکرده‌اند گفت: افرادی که مراجعه می‌کنند و اطلاعاتشان ثبت می‌شود هیچ‌گونه مشکلی در خصوص اخذ خدمات دولتی نخواهند داشت.

وی افزود: اما افرادی که هیچ اقدامی نکرده‌اند و درخواستی نداده‌اند باید اقدام به ثبت نام کنند و با ارائه درخواست اطلاعاتشان در پایگاه اطلاعاتی کشور ثبت شود.

شفیعی خاطرنشان کرد: برای افرادی که ثبت‌نام می‌کنند کد رهگیری ارائه می‌شود و بعد از آن می‌توانند با شماره ملی و کد رهگیری از خدمات دولتی و غیردولتی بهره‌مند شوند.

وی اذعان کرد: اینکه کارت به دست افراد برسد یا نه در حال حاضر خیلی مهم نیست اما درخواست ما از مردم این است که با رعایت پروتکل‌ها حتماً به ایستگاه‌های مربوطه مراجعه نموده و اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان خاطر نشان کرد: افرادی که برای کارت هوشمندملی خود اقدام نموده‌اند و چنانچه به هر دلیل پیامکی مبنی بر تحویل کارت هوشمند ملی خود دریافت نکرده‌اند می‌توانند با استفاده از کد دستوری #۶۰۹۰*۴* از طریق تلفن همراه خود از آخرین وضعیت کارت هوشمندملی خود مطلع شوند.