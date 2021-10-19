مدیرکل جدید روابط عمومی صداوسیما معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، آیین تکریم و معارفه مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی با حضور حجت الاسلام موسوی مقدم امروز ۲۷ مهر در اداره کل روابط عمومی صداوسیما برگزار شد.

در این نشست که مدیران اداره کل روابط عمومی هم حضور داشتند، محمد حسین رنجبران با ارائه گزارش اجمالی درباره عملکرد بیش از چهار سال و یک ماهه خود در سمت مدیر کلی روابط عمومی، از همکاران خود در این مجموعه قدردانی و برای حسین قرایی در این سمت آرزوی توفیق کرد.

وی انتخاب خود به این سمت را محصول جوان گرایی در رسانه ملی و اعتماد به این نیروها خواند و با توصیف و مسئولیت در رسانه ملی به «دو امدادی» ابراز امیدواری کرد قرایی برنامه‌های بلندمدت را به نحو شایسته اجرایی کند.

قرایی مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی هم در این نشست با قدردانی از رنجبران در دوران تصدی این سمت ابراز امیدواری کرد طرح «تاریخ شفاهی» سازمان صداوسیما به بهترین شکل به سرانجام برسد.

حجت الاسلام موسوی مقدم، قائم مقام رئیس رسانه ملی هم در این مراسم با تأکید بر جایگاه حساس روابط عمومی رسانه ملی از رنجبران به عنوان شخصیتی اثرگذار یاد کرد که در دوران «حساس و سرنوشت ساز سازمان» قبول مسئولیت کرد و «دلسوزانه و مسئولانه، به خوبی از عهده امور محوله برآمد.