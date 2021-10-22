سید ضیاء هاشمی رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور چند روز پیش محمد خزاعی به‌عنوان رییس سازمان سینمایی در جلسه اتحادیه تهیه‌کنندگان گفت: این حرکت محمد خزاعی و حضورش در اتحادیه بدون هماهنگی با اعضاء جلسه بسیار پسندیده و قابل تقدیر بود و لازم است که مدیران یاد بگیرند فعالیت‌های هنری و فرهنگی با پشت میز نشستن و دستوری پیش نمی‌رود حضور در عرصه هنر کاملاً هنری و عاطفی است، کار در این عرصه بیشتر هنری است و اداری پیش نمی‌رود.

وی بیان کرد: زمانی که آقای خزاعی به صورت سرزده آمد، زمان صحبت من فرا رسیده بود و درباره پروانه ساخت صحبت می‌کردم که در حضور وی جلسه ادامه پیدا کرد، ما قصد داشتیم به آقای خزاعی مسائل سینما و پروانه ساخت را انتقال دهیم که خوشبختانه خودشان در جلسه حاضر شدند. یکی از اشکالات در عرصه مدیریتی، حوزه سینما، برگزاری جلسه پروانه ساخت است و تا مادامی که افراد فکر کنند یک گروه چند نفره (۵، ۷ یا ۹ نفره) می‌توانند برای ساخت یک فیلم و سینمای ایران تصمیم بگیرند اشتباه محض است.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: اظهار نظر این شوراها نمی‌تواند نتیجه مطلوبی برای سینما داشته باشد. هر مقام مسئول و غیرمسئول درباره پروانه ساخت اظهار نظر کند غیر کارشناسی است، ۴۲ سال پروانه ساخت صادر شد و نتیجه و آورده‌ای برای سینمای ایران نداشت زیرا هیچ گاه آن تعداد افراد نمی‌توانند نمایندگی کل جامعه را برعهده داشته باشند.

وی بیان کرد: متاسفانه ما قسمت اعظم بینندگان تلویزیون و مخاطبان سینما را با همین نوع نگاه شوراها و سلایق مدیرانی که در تلویزیون و به تبع آن در سینما حضور دارند از دست داده‌ایم. افرادی که شناخت درستی از جامعه ندارند برای ۸۵ میلیون جمعیت ایران تصمیم می‌گیرند چه فیلمی با چه مضمونی پخش شود و یا چه برنامه‌ای ساخته شود. عدم شناخت کافی مدیران و ریاکاری برخی از آنها این بلا را به جان فرهنگ و هنر کشور آورده است.

رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان گفت: معتقدم آقای خزاعی برای اینکه بتواند نامی ماندگار در سینما بیابد باید ۲ کار مهم را انجام دهد. اول پروانه ساخت را حذف کند. چرا باید سینماگری که ۴۰ سال در سینمای انقلاب فعالیت کرده از یک شورای چند نفره مجوز دریافت کند که انصاف نیست. اما پروانه نمایش حق طبیعی و حاکمیتی است که در اختیار همه دولت‌ها در دنیاست ما هم با احترام به این مهم، آن را رعایت می‌کنیم. اما در مورد سینماگران با سابقه که سال‌ها فعالیت می‌کنند باید خودشان مسئولیت کارشان را بپذیرند و دیگر به عهده دولت نسپارند. تنها فیلمسازان اول و دوم مجوز پروانه ساخت از ارشاد دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه شورای پروانه ساخت به صورت تخصصی به افراد مشاوره بدهد اما مسئولیت تولید یک فیلم را به عهده تهیه کننده بسپارند، توضیح داد: دولت نباید مسئولیت تولید یک اثر را عهده دار باشد. یک متن حقوقی با کمک صنف و ارشاد تهیه شود و تهیه‌کنندگان (به جز اول و دوم) متعهد شوند که مسئولیت فیلم را عهده‌دار باشند و تمام قوانین باید در فیلم رعایت شود از جمله مفسده، حجاب، سیگار کشیدن یا… که باید براساس قانون فیلم ساخته و پروانه نمایش دریافت کنند، براساس سلیقه نمی‌توان فردی را از کاری منع کرد.

این تهیه کننده سینما بیان کرد: محمد خزاعی با کمک وزیر و حمایت مطلق رییس‌جمهور باید تلاش کند تا این امر به انجام برسد و نحوه فعالیت شبکه نمایش خانگی از صفر تا صد به وزارت ارشاد باز گردد. ممکن است ارشاد در شبکه نمایش خانگی اشتباهی داشته باشد اما قانون مسئولیت این شبکه را به ارشاد می‌سپارد.

هاشمی در پایان گفت: امیدوارم آقای جبلی هم تلاش کند تا با همت آقای خزاعی نمایندگان را متقاعد کنند که شبکه نمایش خانگی فعالیتش به ارشاد بازگردد چون هنوز به قانون تبدیل نشده این امر ممکن است. آقای خزاعی با کمک وزیر ارشاد و حمایت رییس‌جمهور تفسیر غلطی که از شبکه نمایش خانگی به عنوان رسانه فراگیر در قوه قضاییه صورت گرفته را اصلاح و شبکه نمایش خانگی را به خاستگاه قانونی خود بازگردانند. شبکه نمایش خانگی (Vod) سینمای خانگی فراگیر نیست زیرا فرد انتخاب می‌کند که چه کاری را ببیند یا از دیدن آن صرفنظر کند. رییس جمهور باید به گونه‌ای عمل کند که مجلس را برای بازگرداندن قوانین شبکه نمایش خانگی به خاستگاه اصلی و قانونی آن یعنی ارشاد، متقاعد و اقدام جدی و عاجل در این حوزه صورت گیرد. با این ۲ کار خزاعی نام نیک در سینما از خود به جای خواهد گذارد.