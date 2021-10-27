تجلیل از خانواده‌ شهیدان فهمیده و لندی در نماز جمعه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، علاوه بر استقرار موکب‌های پذیرایی و اجرای زنده سرود و همخوانی دانش‌آموزی، ویژه برنامه‌هایی برای کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده در نظر گرفته شده است و نمازگزاران تهرانی، با فضایی متفاوت از نظر محیط‌آرایی، استقبال و تکریم مواجه خواهند بود.ستاد نماز جمعه تهران، تدابیر اجرایی این مراسم عبادی -سیاسی را در چند محور اعلام کرد:

محور بهداشت و سلامت

به منظور صیانت از سلامت شهروندان و نمازگزاران، تب سنجی، توزیع ماسک، ضد عفونی محیط برگزاری نماز، عطرافشانی با گلاب در میان صفوف نماز، استقرار ایستگاه سلامت هلال احمر، استقرار اورژانس، استقرار ۳و احد سیار واکسیناسیون، فاصله‌گذاری با چینش سجاده‌های ویژه، توزیع کیسه پلاستیکی یک بار مصرف برای کفش، مهرسنگی ضدعفونی شده، لیوان یک‌بار مصرف و تجهیز سرویس‌های بهداشتی با دستمال کاغذی در نظر گرفته شده است و در عین حال، ستاد نماز جمعه تهران از شهروندان درخواست کرده است که وسایل شخصی برای اقامه نماز به همراه داشته باشند.

محور تکریم و استقبال

استقبال با اجرای زنده سرود و تواشیح، استقرار سه موکب پذیرایی با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، محیط آرایی، برگزاری جنگ شادی برای کودکان و نوجوانان، همراه با استقرار اتوبوس‌های " هدهد"، ایجاد محوطه بازی جداگانه برای دختران و پسران و استقرار غرفه‌های عرضه کتاب که هفته گذشته با استقبال نمازگزاران مواجه شده بود، از جمله تدابیر درنظر گرفته شده است و در عین حال با هدف جلوگیری از شیوع کرونا، "مهد آدینه" در نمازجمعه این هفته فعال نخواهد بود.

محور ویژه برنامه‌ها و خطبه

خطیب این هفته، حجت‌الاسلام آقای ابوترابی‌فرد و سخنران پیش از خطبه‌ها خواهر بزرگوار شهید فهمیده و آقای هادی ناطق‌فر رئیس کنگره ملی همفکری بسیج دانش‌آموزی خواهند بود. گفتنی است خانواده‌های محترم شهید فهمیده و شهید لندی در نمازجمعه این هفته حضور خواهند یافت و از این بزرگواران، در حضور نمازگزاران تجلیل می‌شود.

ستاد نمازجمعه تهران با اعلام اینکه درهای دانشگاه تهران از ساعت ۱۰ صبح گشوده خواهد شد و برنامه‌ها از ساعت ۱۰:۴۵ آغاز می‌گردد، ضمن ابراز خوشبختی از فراهم شدن امکان بهره‌مندی مؤمنان از فیوضات معنوی این فریضه الهی تأکید کرد: مراسم دشمن شکن و عبادی - سیاسی نمازجمعه تهران، فرصتی است برای ارتباط بی‌واسطه و بی‌تکلف مردم و مسئولان که امیدواریم از برکات این اجتماع مؤمنانه بهره وافر داشته باشیم.