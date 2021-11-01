پایگاه هوایی اطفای حریق؛ آرزوی چندین ساله هیرکان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علیرضا نوری کجوریان: هنوز امضای تفاهمنامه ایجاد پایگاه اطفای حریق در جنگل‌های شمال خشک نشده و یک هفته‌ای از آن می‌گذرد اما حاشیه نشینان جنگل چشم انتظار تحقق آرزوی چندین میلیون ساله هیرکان هستند.

هرساله بخشی از جنگل‌های بکر خزری بر اثر حریق دود و زغال می‌شود و به دلیل نبود امکانات به ویژه پایگاه اطفای هوایی حریق، در زمان بروز حوادث باید چشم به دیگر استان‌ها و نهادها دوخت تا از آسمان بالگردی به داد برسد.

ساخت پایگاه هوایی روزنه‌ای امید برای جنگل‌های هیرکانی

بروز حریق در مناطق کوهستانی و صعب العبور و ضعف امکانات و نبود پایگاه امداد هوایی سبب می‌شود تا دست آتش نشانان و نیروهای یگان حفاظت به این مناطق نرسد و این مسئله داغ بر دل جنگل‌ها و جنگل نشینان می‌نشاند.

قصه جنگل و آتش، قصه دیروز و امروز نیست و قدمتی چندین میلیون ساله دارد اما در دهه‌های اخیر، سودجویی و طمع همانند خاکستری زیرآتش در پس این شعله‌های گداخته زبانه می‌کشد.

گسترش و افزایش آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی و جنگلی، محدود بودن امکانات و تجهیزات، تکیه بر تجهیزات سنتی و نیروی انسانی و امدادی، صعب العبور بودن مناطق جنگلی و عدم دسترسی، ضرورت ساخت و ایجاد پایگاه هوایی امداد را در جنگل‌های چندین میلیون ساله خزری الزامی می‌سازد.

سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی ساری با بیان اینکه طی سال جاری ۳۷ فقره آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی رخ داد، افزود: ۴۸ هکتار از عرصه‌های جنگلی براثر این حوادث طعمه حریق شده است.

طی سال جاری ۳۷ فقره آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی رخ داد و ۴۸ هکتار از عرصه‌های جنگلی براثر این حوادث طعمه حریق شدند

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه پنج فقره حریق نیز امسال در مراتع رخ داد، ادامه داد: هشت هکتار از مراتع امسال طعمه حریق شدند ولی خوشبختانه بیشتر حریق سطحی بوده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد وقوع حریق سطحی بود و آسیب چندانی به درختان وارد نشد، افزود: بیشتر گونه‌هایی که آسیب می‌بینند از نوع گلابی وحشی و ازگیل وحشی هستند و در جنگل‌های جلگه‌ای بیشتر درختان بلوط دچار حریق می‌شوند.

سرهنگ ذکریایی یادآور شد: با توجه به اینکه بیش از سه هزار کیلومتر مرز بین مستثنیات اشخاص، روستاهای محاق در جنگل و هم مرز با جنگل داریم و عرصه‌های جنگلی به اراضی کشاورزی وصل هستند براثر سهل انگاری و آتش زدن بقایای کاه و کلش، حریق به جنگل سرایت می‌کند.

وی حضور گردشگران و مسافران و دامداران موجود در عرصه‌های جنگلی را از جمله عوامل دیگر بروز حریق عنوان کرد و گفت: این مسئله سبب می‌شود که در اطفای حریق دچار مشکل شویم از این رو ایجاد پایگاه اطفای حریق امری ضروری است.

سهم صفر جنگل‌های شمال از پایگاه هوایی اطفای حریق

۳۰ پایگاه اطفای حریق هوایی در کشور فعال است و سهم مازندران از آن به رغم داشتن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل بکر و چند صدمیلیون ساله هیرکانی، صفر است و هر آتش سوزی که رخ می‌دهد چشم جنگل و حاشیه نشینان به آسمان دوخته می‌شود تا بالگرد از دیگر استان‌ها از راه برسد. آن وقت یا آب نیست و یا کار از کار گذشته و جنگل زغال و خاکستر شده است.

آتش پای ثابت جنگل‌های هیرکانی است، فرقی نمی‌کند تابستان باشد یا پاییز و زمستان، شعله می‌کشد، گاه خشکی هوا و عدم بارش‌ها و گاه دست‌های پشت پرده سودجویان در بروز آن نقش دارد و چاره کار، ایجاد پایگاه اطفای حریق است تا جنگل‌های خزری همیشه و در همه حال برای مقابله با بحران مهیا باشد.

جنگل‌های مازندران پایگاه امداد هوایی ندارد

امام جمعه ساری نیز بر لزوم صیانت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و گفت: باید زمینه‌های آثار سو بلایای طبیعی را کاهش دهیم و تجهیزات لازم را برای روزهای نیاز، تأمین کنیم.

آیت الله محمدی لائینی نبود بالگرد و پایگاه امداد هوایی برای اطفای حریق جنگل‌ها را از جمله دغدغه‌ها ذکر کرد و خواستار تأمین تجهیزات لازم برای مبارزه با حریق شد.

امدادرسانی به مناطق دور افتاده و صعب العبور غیرممکن است

عبدالرضا سنگاری، مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیاز به پایگاه اطفای حریق هوایی در جنگل‌های شمال احساس می‌شود، افزود: با توجه به اینکه شاهد بروز حریق در ارتفاعات و مناطق کوهستانی هستیم، امدادرسانی و عملیات اطفا با دشواری‌هایی روبرو است.

وی با اظهار اینکه در برخی مواقع عملاً امکان دسترسی به محدوده‌های دچار حریق وجود ندارد، گفت: اگر حادثه‌ای رخ داد باید از دیگر دستگاه‌ها نظیر هلال احمر و یا دستگاه‌های دیگر بالگرد بگیریم.

وی به قدمت جنگل‌های هیرکانی اشاره و اضافه کرد: ایجاد پایگاه هوایی اطفای حریق می‌تواند ضریب و توان عملیات‌های امدادی را شتاب بیشتری بخشد.

ایجاد پایگاه هوایی اطفای حریق می‌تواند ضریب و توان عملیات‌های امدادی را شتاب بیشتری بخشد

بالاخره پس از سال‌ها تفاهم نامه ایجاد پایگاه هوایی حریق در جنگل‌های مازندران با حضور رئیس سازمان جنگل‌ها منعقد شد و با تحقق آن می‌توان امیدوار بود، درختان بکر شمال به دلیل ضعف امکانات خاکستر و ذغال نشوند.

مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها نیز در حاشیه سفر به مازندران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره ایجاد پایگاه اطفای حریق در جنگل‌های شمال با بیان اینکه این پایگاه در گرگان وجود دارد، گفت: برای ایجاد پایگاه اطفای حریق در مازندران نیز توافق صورت گرفت و به زودی این پایگاه احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه برای ایجاد پایگاه مشکل اساسی نداریم، بالگرد را از جمله نیازهای پایگاه‌ها برشمرد و گفت: امیدواریم با مشارکت نیروهای مسلح، وزارت دفاع و سازمان مدیریت بحران، روند تأمین بالگردها تقویت شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به کمبود جنگلبان نیز گفت: مهم‌تر از کمبود نیروی جنگلبان، وضعیت استخدامی آنان است زیرا اکنون وابسته به طرح‌ها هستند وقتی تخصیص طرح دچار مشکل شود، این افراد نیز دچار مشکل خواهند شد.

منصور یادآور شد: تقاضای اول ما این است که وضعیت استخدامی جنگلبانان موجود بهبود یابد و نسبت به رفع کمبودها اقدام شود.

با توجه به اهمیت جنگل‌های شمال و ثبت شش لکه آن در فهرست میراث جهانی، ایجاد پایگاه اطفای حریق هوایی در صیانت از باقیمانده جنگل‌های هیرکان اهمیت بسزایی دارد.