به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر پنجشنبه در آئین چهلمین روز درگذشت جانباز و آزاده سرافراز دفاع مقدس «غلامشاه جمیله ای» که در قطعه ایثارگران بهشت رضا گناوه برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع ته لنجی از مباحث مهم در این شهرستان و استان است افزود: در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر، دستور آماده کردن طرحی طی ۱۰ روز، پیرامون مسائل و مشکلات مختلف ته لنجی که همه مسائل مربوط به این موضوع را پوشش دهد، توسط رئیس جمهور داده شد.

استاندار بوشهر ادامه داد: جلسات مختلف و مفصلی بر اساس دستور رئیس جمهور برگزار کردیم و از همه صاحبنظران، ائمه جمعه، فرمانداران، اعضای شورای تأمین، مدیرکل‌ها، کارشناسان و تعاونی لنج داران،، ملوانان، مغازه داران در شهرهایی که ته لنجی در آنها صورت می‌گیرد در این جلسات دعوت و نظرات آنها جمع آوری شد.

وی گفت: برای تنظیم این طرح از چند نفر رانندگان خودروهای سواری که کالای وارداتی نیز حمل می‌کنند دعوت شد ولی در جلسه حضور نیافتند.

محمدی زاده تصریح کرد: از مجموع نظرات جمع آوری شده به ۱۰ مسئله اصلی رسیدیم که در برگیرنده مسائلی است که امروز در بنادر استان با آن سروکار دارند.

وی ادامه داد: این طرح به ۱۰ مسئله اصلی شامل لنج داران، ملوانان، بازاریان، ماشین‌های حمل و جا به جایی کالا، کارگران تخلیه و بارگیری مرتبط است که دربرگیرنده مسائل همه کسانی است که امروز در بنادر با ته لنجی سروکار دارند.

وی گفت: این طرح آماده شد و بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی رئیس جمهور در ۱۰ روز به وزارت کشور و دفتر رئیس جمهور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شد.

وی گفت: در ارزیابی اولیه نیز اعلام شد که این طرح یک طرح کامل است و سعی خواهد شد تا به سایر استان‌ها نیز تعمیم شود.

وی گفت: بر اساس این طرح پیشنهادی ساماندهی کالای همراه ملوان (ته لنجی) به رئیس جمهور، همه عوامل ذی نفع در بنادر استان از ته لنجی بهره مند خواهند شد.

استاندار بوشهر گفت: در طرح پیشنهادی کالای همراه ملوان تلاش شد تا بدنه اجتماعی شهرهای ساحلی نیز در این طرح ذی نفع شوند و حتی در قالب شرکت تعاونی‌های پیشین که از قبل داشته‌اند بتوانند از مزایای طرح استفاده کنند.

وی گفت: دریا و دریانوردی و تجارت سابقه چند صدساله در این مناطق دارد و زندگی مردم بر همین اساس بوده است و جز مزیت‌ها و ظرفیت‌های این مناطق است که باید ادامه پیدا کند و امید است با یک روش نظام مند و دقیق ادامه یابد.

استاندار بوشهر پیرامون انتصابات در استان با اشاره به نگرانی‌ها در فضای مجازی در خصوص انتصاب‌ها و جابه جایی مدیران مطرح می‌شود گفت: در انتصابات و انتخاب‌ها اصل انقلابی گری و تفکر بسیجی یکی از اصول ما در هر سطحی است که انتخابی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه پاک دستی، کارآمدی و خدمت جهاد گونه به مردم و جوان بودن در جای خود از دیگر اصول انتخاب مدیران و انتصابات است گفت: بسیاری از فعالیت‌ها ممکن است به گونه‌ای باشد که به افراد میانسال و باتجربه نیاز باشد ولی بسیاری از کارها می‌تواند توسط جوانان زیر ۴۰ تا ۴۵ سال انجام شود.

استاندار بوشهر گفت: با توجه به اینکه در ۲ هفته گذشته درگیر سفر رئیس جمهوری و هیأت و دولت و آماده کردن طرح ته لنجی بودیم لذا از هفته آینده و هفته‌های بعد انتصابات و جا به جایی های مدیریتی انجام خواهد شد تا استان از لحاظ مدیریتی نوسازی شود و با سرعت بیشتری کار مردم و استان پیش رود.