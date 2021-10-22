پیمان برادری شیعه و سنی در ایران الگویی برای جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی در جریان سفر به اردبیل و دیدار با امام جمعه اهل سنت عنبران با بیان اینکه در کشورمان اهل سنت و شیعه همانند برداران یکدیگر هستند اظهار کرد: هفته وحدت پیام مهمی به تمام دنیا دارد و آن این است که اتحاد و همدلی میان تمام اقشار مردم با هر دین و قومیتی در ایران وجود حرف اول را میزند.

وی رابطه شیعیان و مسلمانان اهل تسنن در ایران را الگویی مناسب برای جهان اسلام توصیف کرد و افزود: روابط ما و مسلمانان اهل سنت همواره بر پایه احترام و وحدت بوده است و این پیمان برادری سال هاست که با قوت ادامه دارد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را نمونه کامل و مستحکم اتحاد میان شیعه و سنی عنوان کرد و گفت: همدلی و دوستی برادرانه شیعه و سنی در شهرستان‌های این استان نشان از فرهنگ و اتحاد مردم این استان است

حجت الاسلام یاور مرادی امام جمعه اهل تسنن شهر عنبران نیز در این دیدار به روابط پایدار و برادرانه اهل تسنن و تشییع در استان اشاره کرد و گفت: این پیمان دوستی ما بین مسلمانان شیعه و سنی استان اردبیل بسیار ریشه دار و مستحکم است و به هیچ عنوان از هم گسستنی نیست.

در جریان این دیدار حجت الاسلام مرادی یک تخته گلیم سنتی عنبران را از طرف مردم این بخش به وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهدا کرد و از اقدامات انجام یافته در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تقدیر کرد.