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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۴۰

جانشین انتظامی گرگان خبرداد؛

کشف ۲ جسد در یک خودروی سوخته در اطراف گرگان

کشف ۲ جسد در یک خودروی سوخته در اطراف گرگان

گرگان- جانشین انتظامی گرگان از کشف دو جسد در یک خودروی سوخته در اطراف این شهر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تجری پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز (جمعه) در پی تماس مردمی با پلیس ۱۱۰، وقوع حریق خودرو در اطراف روستای «قلعه محمود» گرگان به پلیس گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام که مشاهده شد دو جسد هم در خودرو دچار آتش‌سوزی شده وجود دارد.

جانشین انتظامی گرگان بیان کرد: با اعلام موضوع به مرجع قضایی، تحقیقات پلیس در خصوص این حادثه از سوی کارشناسان آغاز شده است.

تجری گفت: با توجه به اینکه برای مشخص شدن ابعاد حادثه نیازمند بررسی‌های بیشتر هستیم، موضوع پس از تکمیل شدن تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5333509

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