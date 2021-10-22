کشف ۲ جسد در یک خودروی سوخته در اطراف گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تجری پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز (جمعه) در پی تماس مردمی با پلیس ۱۱۰، وقوع حریق خودرو در اطراف روستای «قلعه محمود» گرگان به پلیس گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام که مشاهده شد دو جسد هم در خودرو دچار آتش‌سوزی شده وجود دارد.

جانشین انتظامی گرگان بیان کرد: با اعلام موضوع به مرجع قضایی، تحقیقات پلیس در خصوص این حادثه از سوی کارشناسان آغاز شده است.

تجری گفت: با توجه به اینکه برای مشخص شدن ابعاد حادثه نیازمند بررسی‌های بیشتر هستیم، موضوع پس از تکمیل شدن تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.