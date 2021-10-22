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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲

با حضور آحاد مردم؛

پیکر فرزند شهید پرازیده در یاسوج تشییع شد

پیکر فرزند شهید پرازیده در یاسوج تشییع شد

یاسوج_ مراسم تشییع و خاکسپاری فرزند شهید گل محمد پرازیده با حضور مسئولان و مردم در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز جمعه با انتقال پیکر روح الله پرازیده فرزند شهید گل محمد پرازیده از بیمارستان امیر المومنین شیراز به یاسوج، پیکر این فرزند شهید در یاسوج تشییع شد.

فرزند شهید پرازیده در مقابل بنیاد شهید شهر یاسوج در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست‌ها و بی توجهی اقدام به خودسوزی کرد.

پیکر فرزند شهید برازیده در یاسوج تشییع شد

این فرزند شهید ۳۸ ساله با سوختگی ۸۹ درصدی از بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به شیراز منتقل شده که تلاش تیم‌های پزشکی پس از دو روز بی نتیجه ماند.

پیکر فرزند شهید برازیده در یاسوج تشییع شد

در پی بروز این حادثه برای این فرزند شهید که متأهل و دارای سه فرزند بوده است، چند مسئول بنیاد شهید در کهگیلویه و بویراحمد عزل شدند.

کد مطلب 5333514

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    نظرات

    • قاسم زاده IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
      2 1
      پاسخ
      شهید به پدرشهیدش پیوست شرمنده پدرشهیدش بشید بی لیاقتها پدر رفت جنگید شهیدشد پسر درمقابل ظلم شهید شد مبارک باد شهادتت
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
      0 1
      پاسخ
      مگر خودکشی حرام نیست؟

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