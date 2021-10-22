پیکر فرزند شهید پرازیده در یاسوج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز جمعه با انتقال پیکر روح الله پرازیده فرزند شهید گل محمد پرازیده از بیمارستان امیر المومنین شیراز به یاسوج، پیکر این فرزند شهید در یاسوج تشییع شد.

فرزند شهید پرازیده در مقابل بنیاد شهید شهر یاسوج در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست‌ها و بی توجهی اقدام به خودسوزی کرد.

این فرزند شهید ۳۸ ساله با سوختگی ۸۹ درصدی از بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به شیراز منتقل شده که تلاش تیم‌های پزشکی پس از دو روز بی نتیجه ماند.

در پی بروز این حادثه برای این فرزند شهید که متأهل و دارای سه فرزند بوده است، چند مسئول بنیاد شهید در کهگیلویه و بویراحمد عزل شدند.