به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی یزد، به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت، طرح عضویت رایگان و بخشودگی جرائم دیرکرد منابع امانی در کتابخانه های عمومی سراسر کشور اجرا می شود.

علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای اول، دوم و سوم آبان‌ماه به صورت رایگان عضو کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور شوند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم جلوگیری از تجمع متقاضیان، علاقه‌مندان به عضویت در کتابخانه‌های عمومی می‌توانند در روزهای یاد شده عدد ۱ را به سرشماره ۵۰۰۰۲۹۲۹ ارسال کنند که پس از پایان مهلت مذکور، کد تخفیف معتبر تا پایان آبان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و این افراد می‌توانند با مراجعه به هریک ازکتابخانه‌های عمومی استان و با اعلام کد تخفیف، به عضویت کتابخانه‌ها درآیند.

نهاد کتابخانه‌های عمومی همچنین به مناسبت ایام باسعادت هفته وحدت، اقدام به اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد منابع امانی کرده است.

در این طرح، اعضایی که منابع امانی خود را در تاریخ‌های ۲۵ مهر تا ۲ آبان‌ماه به کتابخانه‌ها عودت دهند، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکردی (مربوط به دوران کرونا و قبل از آن) خواهند شد.