پوتین: در تلاشیم تا حاکمیت را به سوریه بازگردانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز در دیدار با «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شهر «سوچی» در روسیه اعلام کرد که مسکو و تل آویو در زمینه مبارزه با تروریسم در سوریه زمینه های مشترکی دارند.

پوتین در این باره گفت: همانطور که می دانید، ما در تلاش برای بازگرداندن حاکمیت سوریه هستیم. در اینجا مسائل چالش برانگیز زیادی وجود دارد، اما برخی تماس ها و فرصت های همکاری نیز به ویژه در مقابله با تروریسم، وجود دارد.

رئیس جمهور روسیه در این دیدار همچنین تمایل خود را برای تبادل نظر درباره وضعیت منطقه خاورمیانه اعلام کرد. پوتین همچنین در این دیدار خطاب به بنت گفت: ما مسائل زیادی داریم که می توانیم و باید در مورد آنها بحث کنیم.

پوتین ادامه داد که علیرغم وجود نبردهای سیاسی داخلی که برای هر کشوری اجتناب ناپذیر است، وی واقعا امیدوار است که کابینه بنت همچنان سیاست تداوم روابط روسیه و رژیم صهیونیستی را دنبال کند.

پیشتر و در همین رابطه رسانه صهیونیستی جروزالیم پست اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز جمعه در شهر سوچی با یکدیگر دیدار می‌کنند.

طبق گزارش مذکور، قرار بوده است که دو طرف در این دیدار درباره طیف وسیعی از موضوعات با یکدیگر رایزنی کنند.

پیش از این نیز منابع صهیونیستی اعلام کرده بودند که در این دیدار درباره ایران و سوریه نیز گفتگو خواهد شد.