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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۴۴

نفتالی بنت:

درباره برنامه هسته‌ای ایران و سوریه با پوتین گفتگو کردم

درباره برنامه هسته‌ای ایران و سوریه با پوتین گفتگو کردم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست امروز کابینه این رژیم ادعا کرد که درباره برنامه هسته‌ای ایران و سوریه با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در نشست کابینه این رژیم ادعا کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به نیازهای امنیتی اسرائیل توجه دارد!

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص ادعا کرد: رئیس‌جمهور پوتین به نیازهای امنیتی اسرائیل گوش می‌دهد. ما در مورد وضعیت سوریه گفتگو کردیم. همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت کردیم که وضعیت کنونی پیرامون آن باعث نگرانی شده است.

گفتنی است که دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جمهور روسیه جمعه گذشته به مدت ۵ ساعت در سوچی برگزار شد.

کد مطلب 5334899

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
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      پاسخ
      باید تحلیل و نتیجه گیری کرد ایا روسها علاقمند به انحلال رژیم صهیونیستی هستند یا بقای انها ان موقع سیاست خارجی و میزان تکیه و اعتماد مشخص میشود ظاهرا روسها علاقمند به حفظ رژیم و ارتباط با انها هستند و با ما همسو نمیباشند نظر کارشناسان و نخبگان سیاسی چیست

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