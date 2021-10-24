به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در نشست کابینه این رژیم ادعا کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به نیازهای امنیتی اسرائیل توجه دارد!

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص ادعا کرد: رئیس‌جمهور پوتین به نیازهای امنیتی اسرائیل گوش می‌دهد. ما در مورد وضعیت سوریه گفتگو کردیم. همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت کردیم که وضعیت کنونی پیرامون آن باعث نگرانی شده است.

گفتنی است که دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جمهور روسیه جمعه گذشته به مدت ۵ ساعت در سوچی برگزار شد.