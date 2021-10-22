سرپرست پیشین استقلال قائم مقام و سرپرست تیم هوادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام امیری از مدیران سابق باشگاه استقلال که اخیراً نیز به عنوان سرپرست مدتی در خدمت این تیم بود، به عنوان قائم مقام جدید باشگاه هوادار تهران انتخاب شد. همچنین این احتمال وجود دارد که وی از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر به عنوان سرپرست هم روی نیمکت این تیم تهرانی و لیگ برتری بنشیند.

پیش از این نیز حضور نفراتی مثل علی نظری جویباری، جهانگیر کوثری و هاشم ساعدی در هیات مدیره این باشگاه قطعی شده بود. در ادامه انتصابات این باشگاه نیز به زودی مرتضی موسوی زنوزی به عنوان معاون فرهنگی این باشگاه معرفی خواهد شد.

تیم فوتبال هوادار در نخستین تجربه لیگ برتری خود در ورزشگاه آزادی با یک گل مغلوب استقلال شد و در دومین هفته از این رقابت‌ها در خانه خود میزبان پیکان تهران است که این بازی از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۳ آبان برگزار می‌شود.