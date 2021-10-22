مراجعه خانه به خانه برای تزریق واکسن کرونا در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد باقریان معاون فنی مرکز بهداشت استان قم صبح جمعه با تیمی از کارشناسان این مرکز با حضور در منازل برخی از سالمندان و معلولین، اقدام به تزریق و ویزیت این افراد کردند.

وی با اشاره به اینکه برخی از شهروندان به دلایلی مانند معلولیت و کهن سالی امکان حضور در مراکز تزریق واکسن را ندارند، افزود: طرح سیار این امکان را می‌دهد که برای تمامی افراد جامعه تزریق واکسن بدون کمترین سختی انجام شود.

باقریان با بیان اینکه دستیابی به ایمنی نسبی جامعه با استفاده از تزریق واکسن صورت می‌پذیرد، ادامه داد: از تمامی شهروندان که به هر دلیلی موفق به تزریق واکسن کرونا نشده‌اند دعوت می‌کنیم تا با مراجعه به یکی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون در استان واکسینه شوند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان قم به تشریح تیم واکسیناسیون سیار پرداخت و تصریح کرد: تیم واکسیناسیون سیار شامل یک پزشک، دو واکسیناتور خانم و آقا و یک ثبت کننده است که بعد از کسب آدرس‌های افراد واجد شرایط از مرکز بهداشت شهرستان درب منازل مراجعه کرده و نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام می‌کنند.

باقریان در پایان یادآوری کرد: همچنان باید شیوه نامه‌های بهداشتی مانند استفاده مداوم از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و پرهیز از دورهمی‌ها و سفرهای غیرضروری را رعایت کنیم تا در کنار واکسیناسیون عمومی بتوانیم کرونا را در جامعه مهار نمائیم.