امام جمعه جدید شهر اسلامیه معرفی شد

به گزارش خبرنگارمهر، مسئول نظارت و ارزیابی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری بخش اسلامیه روحانیت و مساجد را از مهمترین محورهای غنا بخشی به شبکه ائمه جمعه دانست و افزود: روحانیت در کنار مساجد به عنوان پایگاه های مردمی می تواند در این خصوص نقش مهمی ایفا کنند.

حجت الاسلام عباس رضوانی نسب ظرفیت های دستگاهی مانند شورای فرهنگ عمومی که مدیریت آن با امام جمعه است را از دیگر پتانسیل های شبکه امامت جمعه برشمرد که چنانچه این ظرفیت های دستگاهی به ارکان فوق گره بخورد می تواند برنامه های فرهنگی بسیار خوب و اثرگذاری در جامعه تولید کند.

وی تاکید کرد: امروز همدلی ائمه جمعه شهرهای اطراف فردوس در کنار ظرفیت هایی که وجود دارد فضایی عالی برای پیشرفت درتمام زمینه ها فراهم کرده است.

ثبت برنامه های ۹۴ درصد ائمه جمعه

رضوانی نسب با بیان اینکه سالانه حدود ۳۰۰ امام جمعه در سطح کشور جابجا می شوند، افزود: از زمان تصدی حجت الاسلام علی اکبری به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور شاهد افزایش ۲۰۰ سنگر جدید نماز جمعه با انتصاب امامان جمعه در کشور بودیم.

وی با بیان اینکه امامان جمعه باید دارای برنامه باشند تصریح کرد: در حال حاضر ۹۴ درصد ائمه جمعه کشور برنامه های خود را در شورا به ثبت رسانده اند.

مسئول نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی نیز نماز جمعه را مصداقی از وحدت و همدلی مردم دانست که پرچمدار آن امام جمعه است.

حجت الاسلام حامد شاه بیگی اظهار امیدواری کرد با حضور امام جمعه جدید شهر اسلامیه برنامه های فرهنگی این شهر به خوبی به پیش رود.

امام جمعه شهرستان فردوس نیز گفت: در نظام اسلامی باید امام جمعه و مسجد در طراز انقلاب اسلامی باشد و همه جریانها و سلایق باید حول محور امام جمعه برای پیشرفت تلاش کنند.

حجت الاسلام محمد شاکری تاکید کرد: برای حل بسیاری از آسیب های اجتماعی و برخی اختلافات با تعامل و همدلی امام جمعه جدید اسلامیه تلاش خواهیم کرد.

در این جلسه از خدمات حجت الاسلام محمد شاکری امام جمعه قبلی اسلامیه تقدیر و حجت الاسلام حسین عرب به عنوان سومین امام جمعه شهر اسلامیه معرفی شد

لازم به ذکر است امام جمعه جدید اسلامیه، امامت جمعه شهر آیسک و معاونت فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی را در کارنامه کاری خود دارد.