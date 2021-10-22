به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسن رستمیان در آئین نماز عبادی سیاسی جمعه دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) با بیان اینکه شیعه و سنی دشمنان مشترک دارند و اگر اختلافی بین شیعه و سنی وجود داشته باشد زمینه ورود دشمن را فراهم می‌کند، ابراز کرد: دشمن نه شیعه را می‌خواهد نه سنی را بلکه دست دشمن به سرکردگی آمریکا در میان است و به دنبال اختلاف در بین اقوام شیعه و سنی است.

وی به سفر احتمالی رئیس جمهور در هفته آتی به استان سمنان نیز اشاره کرد و افزود: امیدواریم در سفر حجت الاسلام رئیسی حضور در دامغان و رفع مشکلات این شهرستان نیز برنامه‌ریزی شود.

امام جمعه دامغان همچنین به ۱۶ ربیع الاول سالروز اقامه نخستین نماز جمعه به وسیله پیامبر (ص) اشاره کرد و گفت: نماز جمعه یک حرکت اجتماعی و عبادی سیاسی است که باید پررنگ برگزار شود.

رستمیان گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران نماز جمعه اقامه می‌شود که باید برای ترویج و گسترش فرهنگ نماز جمعه و به ویژه دعوت جوانان و نوجوانان به شرکت در این فریضه مهم تلاش شود.