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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۴

امام جمعه دامغان:

دشمنان به دنبال اختلاف بین مسلمانان/ «عداوت» شیعه و سنی نمی‌شناسد

دشمنان به دنبال اختلاف بین مسلمانان/ «عداوت» شیعه و سنی نمی‌شناسد

دامغان- امام جمعه دامغان با بیان اینکه دشمنان به سرکردگی آمریکا به دنبال اختلاف افکنی بین مسلمانان است، گفت: عداوت دشمنان نه شیعه می شناسد و نه سنی لذا باید هوشیار بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسن رستمیان در آئین نماز عبادی سیاسی جمعه دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) با بیان اینکه شیعه و سنی دشمنان مشترک دارند و اگر اختلافی بین شیعه و سنی وجود داشته باشد زمینه ورود دشمن را فراهم می‌کند، ابراز کرد: دشمن نه شیعه را می‌خواهد نه سنی را بلکه دست دشمن به سرکردگی آمریکا در میان است و به دنبال اختلاف در بین اقوام شیعه و سنی است.

وی به سفر احتمالی رئیس جمهور در هفته آتی به استان سمنان نیز اشاره کرد و افزود: امیدواریم در سفر حجت الاسلام رئیسی حضور در دامغان و رفع مشکلات این شهرستان نیز برنامه‌ریزی شود.

امام جمعه دامغان همچنین به ۱۶ ربیع الاول سالروز اقامه نخستین نماز جمعه به وسیله پیامبر (ص) اشاره کرد و گفت: نماز جمعه یک حرکت اجتماعی و عبادی سیاسی است که باید پررنگ برگزار شود.

رستمیان گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران نماز جمعه اقامه می‌شود که باید برای ترویج و گسترش فرهنگ نماز جمعه و به ویژه دعوت جوانان و نوجوانان به شرکت در این فریضه مهم تلاش شود.

کد مطلب 5333627

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