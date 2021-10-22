به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چتر شکسته» نوشته مصطفی خرامان و تصویرگری سارا خرامان برای گروه سنی کودکان، در ۲۴ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۷,۰۰۰ تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

در معرفی این کتاب آمده است: «ضرب‌المثلی داریم با این مضمون: «هر چیز که خار آید، روزی به کار آید.» به نظر می‌رسد این ضرب‌المثل فراموش شده. داستان چتر شکسته مصداق این ضرب‌المثل است. تا در ضمیر کودکان بماند.

نکته‌ای برای سبک زندگی که بدون حکمت نبوده. بچه‌ها داستان را به خاطر می‌سپارند و وقتی بزرگ می‌شوند، ناخودآگاه به دانسته‌های‌شان عمل می‌کنند.

در بخشی از کتاب آمده است:

او چند سالی در شهر زندگی کرده بود و خیلی چیزها را می‌دانست.

به چتر دسته شکسته اشاره کرد و گفت:

«این به درد می‌خورد. دسته‌اش را بکنید توی زمین، آن قسمت سیاهش به طرف بالا باشد و…