رزمایش نظامی ایران نماد قدرت بازدارندگی و اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس معصومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رویان به میزبانی مسجد جامع این شهر با بیان اینکه طی روزهای اخیر حملات سازمان یافته‌ای علیه شیعیان در کشورهای منطقه به راه افتاده است که انفجار روز شانزدهم مهرماه در قندهار افغانستان با شهادت و مجروحیت بیش از ۳۵۰ نفر یکی از این موارد است، بیان کرد: یک هفته پس از این رویداد تیراندازی مشابهی در قندهار صورت گرفت که ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند و ظاهراً گروه داعش مسئولیت این کشتارها را برعهده گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این حوادث در لبنان نیز عده‌ای از هواداران جنبش‌های امل و حزب الله در اعتراض به سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت در مقابل کاخ دادگستری تجمع مسالمت آمیزی را ترتیب دادند و هدف حملات مسلحانه افرادی ناشناس قرار گرفتند که طی آن حداقل ۶۵ نفر کشته و زخمی شدند.

امام جمعه رویان گفت: مشغول کردن کشورهایی مانند افغانستان، لبنان، افغانستان، ایران، روسیه و … و تهدید داعش در منطقه از راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در قرن بیست و یکم در قبال خاورمیانه و کشورهای منطقه است که نباید از آن به سادگی گذشت.

معصومی بیان کرد: در کنار تنش‌های روزهای اخیر در لبنان و افغانستان و … رزمایش ترکیبی ایران، آمیزه‌ای از دیپلماسی، سیاست، امنیت و نیروهای نظامی با صلابت بود که به منزله عملیات ایذایی توانست افکار دشمنان را در اجرای اهداف شوم خودشان مشوش کرده و در برابر شأن نوعی بازدارندگی ایجاد کند.

وی افزود: سفر و دیدارهای مهم سرلشگر باقری با سران پاکستان و روسیه و سفرهای گذشته وی به سوریه و ترکیه نشان می‌دهد که ایران از چه نقش مهمی در بازدارندگی دشمنان در منطقه و آشفتگی خواب بدخواهان دارد.

امام جمعه رویان با بیان اینکه در کنار این موضوعات سفر و حضور وزیر خارجه در لبنان و سوریه و روسیه نمودی از تداوم همین سیاست در عرصه دیپلماسی است، تاکید کرد: رزمایش‌های مشترک نیروهای مسلح در مرز با کشورهای دیگر با حضور ارتش و سپاه و دیگر نیروهای مسلح مصداق بارز توانمندی ایران اسلامی است.