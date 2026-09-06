به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست با سازمانهای مردمنهاد شهرستان دشتی با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه اجتماعی اظهار کرد: طرح محلهمحور باید بتواند طرحها و اقدامات پیشین را با یکدیگر هماهنگ و ظرفیت مشارکت مردم را برای حل مسائل محلات فعال کند.
وی افزود: نگاه ما در شهرستان دشتی همسو با سیاستهای دولت، تعدیل تصدیگری و استفاده بیشتر از ظرفیت مردم و تشکلهای مردمی در اجرای برنامههاست و در این مسیر سمنها میتوانند نقش مهمی داشته باشند.
بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در طرح محلهمحور گفت: رویکرد اصلی این است که در محلات، امور تا حد امکان به خود مردم واگذار شود و سمنها به عنوان حلقه واسط میان مردم و مجموعه مدیریتی، در شناسایی مسائل و ارائه راهکارها مشارکت کنند.
مقاتلی با اشاره به تسهیل فرآیند ثبت سازمانهای مردمنهاد در دولت چهاردهم ادامه داد: امسال تلاش داریم زمینه ثبت و فعالیت چندین سمن جدید در شهرستان دشتی فراهم شود تا از ظرفیتهای اجتماعی موجود بیش از گذشته استفاده کنیم.
وی بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت جوانان تأکید کرد و گفت: جوانان سرمایه اجتماعی ارزشمندی هستند و باید از توان، ایدهها و ظرفیت آنان در پیشبرد اهداف اجتماعی شهرستان استفاده شود.
اهمیت نقد سازنده
فرماندار دشتی همچنین با تأکید بر اهمیت نقد سازنده اظهار کرد: نقدها زمانی میتوانند به حل مسائل کمک کنند که همراه با راهکار و پیشنهاد عملی باشند و مدیریت شهرستان از راهکارهای ارائهشده توسط سمنها استقبال و در حد امکان از آنها استفاده خواهد کرد.
مقاتلی آموزش و توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد را ضروری دانست و افزود: برای ایفای نقش مؤثرتر سمنها در طرح محلهمحور، باید آموزشهای لازم ارائه شود تا این تشکلها بتوانند با توان و تخصص بیشتر در شناسایی و حل مسائل محلات مشارکت کنند.
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