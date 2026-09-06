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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

فرماندار دشتی: سمن‌ها نقش مهمی در اجرای طرح محله‌محور دولت دارند

فرماندار دشتی: سمن‌ها نقش مهمی در اجرای طرح محله‌محور دولت دارند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: طرح محله‌محور، یکی از کلان‌پروژه‌های دولت در حوزه اجتماعی است و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در اجرای این طرح و واگذاری امور به مردم در محلات نقش مؤثری ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان دشتی با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه اجتماعی اظهار کرد: طرح محله‌محور باید بتواند طرح‌ها و اقدامات پیشین را با یکدیگر هماهنگ و ظرفیت مشارکت مردم را برای حل مسائل محلات فعال کند.

وی افزود: نگاه ما در شهرستان دشتی همسو با سیاست‌های دولت، تعدیل تصدی‌گری و استفاده بیشتر از ظرفیت مردم و تشکل‌های مردمی در اجرای برنامه‌هاست و در این مسیر سمن‌ها می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.

بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در طرح محله‌محور گفت: رویکرد اصلی این است که در محلات، امور تا حد امکان به خود مردم واگذار شود و سمن‌ها به عنوان حلقه واسط میان مردم و مجموعه مدیریتی، در شناسایی مسائل و ارائه راهکارها مشارکت کنند.

مقاتلی با اشاره به تسهیل فرآیند ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت چهاردهم ادامه داد: امسال تلاش داریم زمینه ثبت و فعالیت چندین سمن جدید در شهرستان دشتی فراهم شود تا از ظرفیت‌های اجتماعی موجود بیش از گذشته استفاده کنیم.

وی بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت جوانان تأکید کرد و گفت: جوانان سرمایه اجتماعی ارزشمندی هستند و باید از توان، ایده‌ها و ظرفیت آنان در پیشبرد اهداف اجتماعی شهرستان استفاده شود.

اهمیت نقد سازنده

فرماندار دشتی همچنین با تأکید بر اهمیت نقد سازنده اظهار کرد: نقدها زمانی می‌توانند به حل مسائل کمک کنند که همراه با راهکار و پیشنهاد عملی باشند و مدیریت شهرستان از راهکارهای ارائه‌شده توسط سمن‌ها استقبال و در حد امکان از آنها استفاده خواهد کرد.

مقاتلی آموزش و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد را ضروری دانست و افزود: برای ایفای نقش مؤثرتر سمن‌ها در طرح محله‌محور، باید آموزش‌های لازم ارائه شود تا این تشکل‌ها بتوانند با توان و تخصص بیشتر در شناسایی و حل مسائل محلات مشارکت کنند.

کد مطلب 6938805

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