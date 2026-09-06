ارزیابی و نظارت بر مدارس لرستان در آستانه سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرضیپور در سخنانی از اجرای مرحله جدید بازدیدهای میدانی از مدارس در قالب مانور بازگشایی مدارس خبر داد و اظهار داشت: در این مرحله، تیمهای ارزیابی از ۲۴ شهرستان و منطقه استان، وضعیت آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی را بررسی میکنند.
وی با اشاره به اهمیت نظارت میدانی بر فرایند آمادهسازی مدارس، اظهار کرد: در قالب این مانور، ۲۴ مدرسه از سطح شهرستانها و مناطق استان بهصورت میدانی مورد بازدید و ارزیابی قرار میگیرند و در مجموع، حدود ۳۰ درصد مدارس استان در فرایند نظارت و ارزیابی این مرحله قرار خواهند گرفت.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش لرستان، افزود: این بازدیدها باهدف بررسی میزان آمادگی مدارس در بخشهای مختلف، شناسایی نقاط قابلبهبود و اطمینان از فراهم بودن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی انجام میشود تا مسائل احتمالی پیش از بازگشایی رسمی مدارس شناسایی و برطرف شوند.
فرضیپور با بیان اینکه این مرحله، سومین دور بازدیدهای میدانی در طول تابستان و فرایند اجرای پروژه مهر است، گفت: باتوجهبه بازدیدهای انجامشده در مراحل گذشته، تاکنون بیش از ۹۰ درصد مدارس استان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: استمرار بازدیدهای میدانی، علاوه بر بررسی میزان پیشرفت اقدامات پروژه مهر، زمینه را برای هماهنگی بیشتر میان مدارس، مناطق و اداره کل فراهم میکند و کمک خواهد کرد تا فرایند بازگشایی مدارس با آمادگی و نظم بیشتری انجام شود.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش لرستان، تأکید کرد: هدف اصلی این بازدیدها، صرفاً ارزیابی و ثبت وضعیت موجود نیست، بلکه شناسایی بهموقع مسائل، ارائه راهکار و کمک به مدارس برای رفع موانع احتمالی پیش از آغاز سال تحصیلی است.
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