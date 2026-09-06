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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

ثبت ۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان

ثبت ۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۱۰ میلیون تردد طی پنج ماه سال ۱۴۰۵ در محورهای مواصلاتی شمال استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح یکشنبه اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، طی پنج ماه سالجاری ، یک میلیون و ۶۱۴ هزار و ۱۲۴ تردد ورودی به استان و یک میلیون و ۶۵۵ هزار و ۷۶۸ تردد خروجی از استان بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به سهم وسایل نقلیه سنگین از ترددهای ثبت‌شده افزود: در این مدت، ۲۰ درصد از کل ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که این شاخص نیز نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

مبارکی بیان کرد: محور بم–زاهدان در محدوده کمربندی شهید کلانتری، محور زاهدان–سه‌راهی دشتک و محور مرز میلک–زهک، به ترتیب در زمره پرترددترین محورهای شمال استان قرار داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه سامانه ۱۴۱ به عنوان پل ارتباطی میان کاربران جاده‌ای و مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای ، آماده دریافت گزارش‌ها، درخواست‌ها و شکایات مردمی است و اطلاعات دریافت‌شده از این طریق در راستای بهبود خدمات و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد گفت: طی این مدت ۲۵ هزار و ۶۸۸ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شده است که موضوعاتی همچون وضعیت جوی، شرایط ترافیکی محورها، مشکلات راه، شکایات حمل و نقلی و گزارش سرقت و تخریب علائم و تجهیزات راهداری را دربرمی‌گیرد .

کد مطلب 6938794

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    نظرات

    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
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      خب به سلامتی

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