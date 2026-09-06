به گزارش خبرنگار مهر، زینالعابدین الأسدی صبح یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع نمایندگان مردم اصفهان، با اشاره به تعاملات سازنده میان دو کشور اظهار کرد: لازم میدانم از استاندار اصفهان، دولت جمهوری اسلامی ایران و تمامی مسئولان محلی که با درک درست از اهمیت حماسه عظیم اربعین، تمام توان خود را برای تسهیل مسیر زائران و رفع موانع زیارت به کار بستند، صمیمانه قدردانی کنم.
الأسدی با توصیف اقدامات میدانی کادر مدیریت شهری اصفهان، به نقش کلیدی شهرداری در ساماندهی فضای زیارتی اشاره کرد و افزود: آنچه امسال در صحنه زیارت مشاهده کردیم، از جانب مهندسان، کارگران و نیروهای اجرایی شهرداری اصفهان، نه یک اقدام عادی، بلکه عملکردی بهشدت طوفانی و بینظیر بود.
وی با تأکید بر حضور تجهیزات تخصصی و ماشینآلات پیشرفته اصفهان در کربلا افزود: حضور منسجم این تیم با تمامی امکانات برای خدمترسانی به زائران، اقدامی بود که نه تنها چشمگیر بود، بلکه استانداردهای مدیریت شهری در میزبانی از زائران را ارتقا داد.
مسئول دفتر معرفین عتبه حسینی در ادامه سخنان خود، کیفیت و سازماندهی نیروهای اصفهانی را به عنوان یک الگو معرفی کرد و افزود: خدماتی که کادر مدیریت شهری اصفهان در قبال زائران امام حسین (ع) ارائه دادند، از نظر کیفیت، انضباط و سازماندهی، برای همگان نمونهای کامل و قابل الگوبرداری است. این عملکرد، پیش از آنکه نشانی از توان فنی باشد، برخاسته از روحیه خدمتگزاری بالا و اخلاص این عزیزان است.
در پایان این نشست، فضای معنوی جلسه با آئین تجلیل متقابل همراه شد. در این بخش، عتبه مقدسه حسینی با اهدای هدایایی از اعضای شورای شهر اصفهان و دستاندرکاران ستاد اربعین شهرداری به پاس تلاشهای شبانهروزیشان تقدیر کردند. همچنین، شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در حرکتی متقابل، از زحمات مدیران عتبه حسینی در میزبانی شایسته از زائران و همکاری بیشائبه با نیروهای اعزامی شهرداری اصفهان، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آورد.
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