هنرهای اسلامی-ایرانی منبع الهام مدرنیته برای جواهرات کارتیه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه یورونیوز به بهانه برپایی نمایشگاه «کاریته و هنرهای اسلامی» گزارشی از الهام گرفتن این شرکت پرآوازه جواهرات از هنرهای اسلامی-ایرانی نوشته است:

اشکال هندسی، هم‌نشینی آبی فیروزه‌ای با سبز زمردی و دیگر ظواهر فریبنده هنر اسلامی در ابتدای قرن بیستم الهام‌بخش شرکت صاحب نام «کارتیه» برای دمیدن روح مدرنیته در طراحی مجموعه‌ای تازه از جواهرات خود بوده است.

این شرکت که سال‌ها در زمینه طراحی، تولید، توزیع و فروش جواهرات و ساعت‌های لوکس فعالیت می‌کند قصد دارد برای مدت‌ها از این الهام بهره‌مند شود.

این ایده همچنین بهانه‌ای برای برپایی نمایشگاهی تحت عنوان «کارتیه و هنرهای اسلام» شده که از روز پنجشنبه در موزه هنرهای تزئیتی شهر پاریس آغاز به کار کرد.

بازدیدکنندگان از این نمایشگاه در آثار به عرضه شده شاهد پیوندهای شگفت‌انگیز میان جواهرات لوکس و طرح‌های چشم‌نواز کاشی‌کاری مساجد، پارچه‌هایی با نقوش عثمانی و جعبه‌های منبت‌کاری شده ایرانی هستند.

معاون رئیس بخش هنرهای اسلام در موزه لوور که یکی از متصدیان نمایشگاه یاد شده است به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «مجموعه‌ای که در اینجا عرضه شده حاصل یک کار تحقیقی و پژوهشی کاملاً تازه و کم سابقه است.»

سرپرست بخش جواهرات باستانی و مدرن در موزه هنرهای تزئینی شهر پاریس که یکی دیگر از متصدیان نمایشگاه است نیز به فرانس‌پرس می‌گوید: «ما برای نخستین بار در نمایشگاهی مختص جواهرات توانستیم کلیه مراحل خلق و آفرینش را بازسازی کنیم.»

در گزارش خبرگزاری فرانسه از این نمایشگاه آمده است: لویی کارتیه، نوه بنیانگذار خانه جواهرات کارتیه با الهام ازجنبش هنر نو در ابتدای قرن بیستم تلاش کرده بود که «چیزهایی (طرح‌هایی) تازه، شاید ملهم از هنر روسیه و یا شاید از هنر ایران به مشتریان عرضه کند» اما به ظاهر هنر ایرانی در این میان برنده شده است.

بدین ترتیب هنرهای اسلامی به تدریج هم سطح نقاشی‌های بزرگ غربی جایگاه خود را در میان طراح‌های تازه این شرکت بزرگ جواهرسازی پیدا می‌کند.

سرپرست بخش جواهرات باستانی و مدرن در موزه هنرهای تزئینی شهر پاریس در این خصوص به فرانس‌پرس می‌گوید: در آن زمان بخش قابل توجهی از جواهرات ملهم از هنرهای اسلامی طراحی و ساخته شد و این امر به شرکت کارتیه امکان داد تا همسو با جنبش هنر نو، در جهت مدرنیته حرکت کند.

به گفته این متصدی نمایشگاه «کارتیه و هنرهای اسلام» الگوهای هندسی با الهام از معماری اسلامی و جواهرات آجری شکل نیز با الگوبرداری از پوشش سرامیکی نمای مساجد در آسیای مرکزی ساخته شد.

ارتباط رنگ‌ها نیز کاملاً شرقی است به نحوی که به عنوان مثال از سبز به عنوان «رنگ بهشت» در کنار آبی روشن فیروزه‌ای و آبی تیره لاجوردی استفاده شده است.