پیروزی پرگل گیتی پسند برابر فردوس قم/ برتری الوند برابر شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتسال امروز جمعه پنج دیدار دیگر برگزار شد که در یکی از این بازی‌ها، تیم گیتی پسند اصفهان برابر فردوس قم به پیروزی پرگل رسید.

تیم کراپ الوند هم که میزبان راگا شهرری بود و در این مسابقه به برتری چهار بر یک رسید.

روز گذشته هم دو دیدار برگزار شده بود که مس برابر فرش آرا و سپاهان برابر زندی بتن به پیروزی رسیده بودند.

نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

* فولاد زرند - حفاری اهواز(لغو شد)

* چیپس کامل یک - سن ایچ ۴

* گیتی پسند ۹ - فردوس قم ۲

* کراپ الوند ۴ - راگا شهرری یک

* مقاومت البرز ۳ - شهروند ساری یک

* سپاهان ۴ - زندی بتن صفر

* فرش آرا ۱ - مس سونگون ۲