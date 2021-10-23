اسکوچیچ تکلیف طارمی با پیراهن تیم ملی را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از دیدار تیم فوتبال پورتو مقابل آث میلان در لیگ قهرمانان اروپا نسبت به صحبت‌های دراگان اسکوچیچ در توئیتر واکنش نشان داد و بازیکنان ایرانی را علاوه بر تکنیک فردی و فیزیک مناسب دارای تاکتیک‌پذیری کافی دانست.

جنجالی که پس از صحبت‌های سرمربی تیم ملی ایران در گفتگو با یکی از رسانه‌های کروات در خصوص بازیکنان ایرانی مطرح شد.

جنگ لفظی مهاجم گلزن تیم ملی ایران با اسکوچیچ باعث شد تا سرمربی کروات برای حفظ آرامش رختکن تیمش به گفتگو با دوست صمیمی طارمی در رختکن تیم ملی بپردازد.

اسکوچیچ در گفتگو با سردار آزمون برداشت طارمی از صحبت‌هایش را نادرست خواند تا نشان دهد نه تنها از مواضع فنی خود عقب نشینی کرده است بلکه تصمیم برای برخورد با توئیت جنجالی طارمی هم ندارد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد اسکوچیچ هیچ تصمیمی برای تنبیه ستاره ملی پوش ایران ندارد و قصد دارد از او برای دیدار با لبنان و سوریه استفاده کند.

خبرنگار مهر، کسب اطلاع کرد مسئولان اجرایی تیم ملی ایران با دستور شهاب عزیزی خادم وارد این موضوع شده و تماس‌های جداگانه ای با اسکوچیچ و طارمی گرفته‌اند. قرار است اسکوچیچ قبل از دیدار آخر تیم ملی ایران در دور رفت انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ که با لبنان برگزار می‌شود نشستی را به صرف شام با طارمی داشته باشد تا درباره این موضوع با یکدیگر صحبت کنند.

بنابراین طارمی همچنان در لیست تیم ملی ایران باقی خواهد ماند تا اسکوچیچ از او در ترکیب تیم ملی ایران بهره گیرد.

روندی که در دوران حضور هشت ساله کارلوس کی روش در رأس کادر فنی تیم ملی ایران رقم نخورد. سرمربی پیشین تیم ملی ایران در تقابل با بازیکنانی همچون مهدی رحمتی، شجاع خلیل زاده، هادی عقیلی و محمدرضا خلعتبری راه متفاوتی را رفت و با حذف آنها اجازه هرگونه انتقاد بازیکن از دیدگاهی کادر فنی را بست.

باید دید اسکوچیچ با نگرش جدید خود که تعامل با بازیکنان تیم ملی ایران است چطور می‌تواند اتمسفر رختکن را همچنان در اختیار داشته باشد و نتایج درخشان خود را با این تیم ادامه دهد.

تیم ملی ایران ۲۰ آبان ماه مقابل لبنان در آخرین دیدار از دور رفت بازی‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ بازی می‌کند. این تیم سپس در تاریخ ۲۵ آبان مقابل سوریه نخستین بازی دور برگشت را برگزار خواهد کرد.