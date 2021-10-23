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۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۴

نشست خصوصی به جای درگیری رسانه‌ای؛

اسکوچیچ تکلیف طارمی با پیراهن تیم ملی را مشخص کرد

اسکوچیچ تکلیف طارمی با پیراهن تیم ملی را مشخص کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هیچ تصمیمی برای خط زدن مهدی طارمی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از دیدار تیم فوتبال پورتو مقابل آث میلان در لیگ قهرمانان اروپا نسبت به صحبت‌های دراگان اسکوچیچ در توئیتر واکنش نشان داد و بازیکنان ایرانی را علاوه بر تکنیک فردی و فیزیک مناسب دارای تاکتیک‌پذیری کافی دانست.

جنجالی که پس از صحبت‌های سرمربی تیم ملی ایران در گفتگو با یکی از رسانه‌های کروات در خصوص بازیکنان ایرانی مطرح شد.

جنگ لفظی مهاجم گلزن تیم ملی ایران با اسکوچیچ باعث شد تا سرمربی کروات برای حفظ آرامش رختکن تیمش به گفتگو با دوست صمیمی طارمی در رختکن تیم ملی بپردازد.

اسکوچیچ در گفتگو با سردار آزمون برداشت طارمی از صحبت‌هایش را نادرست خواند تا نشان دهد نه تنها از مواضع فنی خود عقب نشینی کرده است بلکه تصمیم برای برخورد با توئیت جنجالی طارمی هم ندارد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد اسکوچیچ هیچ تصمیمی برای تنبیه ستاره ملی پوش ایران ندارد و قصد دارد از او برای دیدار با لبنان و سوریه استفاده کند.

اسکوچیچ تکلیف طارمی با پیراهن تیم ملی را مشخص کرد

خبرنگار مهر، کسب اطلاع کرد مسئولان اجرایی تیم ملی ایران با دستور شهاب عزیزی خادم وارد این موضوع شده و تماس‌های جداگانه ای با اسکوچیچ و طارمی گرفته‌اند. قرار است اسکوچیچ قبل از دیدار آخر تیم ملی ایران در دور رفت انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ که با لبنان برگزار می‌شود نشستی را به صرف شام با طارمی داشته باشد تا درباره این موضوع با یکدیگر صحبت کنند.

بنابراین طارمی همچنان در لیست تیم ملی ایران باقی خواهد ماند تا اسکوچیچ از او در ترکیب تیم ملی ایران بهره گیرد.

روندی که در دوران حضور هشت ساله کارلوس کی روش در رأس کادر فنی تیم ملی ایران رقم نخورد. سرمربی پیشین تیم ملی ایران در تقابل با بازیکنانی همچون مهدی رحمتی، شجاع خلیل زاده، هادی عقیلی و محمدرضا خلعتبری راه متفاوتی را رفت و با حذف آنها اجازه هرگونه انتقاد بازیکن از دیدگاهی کادر فنی را بست.

باید دید اسکوچیچ با نگرش جدید خود که تعامل با بازیکنان تیم ملی ایران است چطور می‌تواند اتمسفر رختکن را همچنان در اختیار داشته باشد و نتایج درخشان خود را با این تیم ادامه دهد.

تیم ملی ایران ۲۰ آبان ماه مقابل لبنان در آخرین دیدار از دور رفت بازی‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ بازی می‌کند. این تیم سپس در تاریخ ۲۵ آبان مقابل سوریه نخستین بازی دور برگشت را برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 5334007
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • توکل کوهی IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      114 14
      پاسخ
      بنظر منطقی برخورد کردند سرمربی
    • بختیاری IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      46 87
      پاسخ
      آخه اسکوچیچ که کاره ای نیست دیگران تصمیم می گیرند
      • حسین IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        23 13
        چرا کیلویی به دیگران اهانت میکنید؟؟ شما ادب ندارید..حتی اون طارمی هم بی ادبه اول باید ببینه قضیه از چی قرار بوده بعد بپره روی مربی.
    • بی نام IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      56 91
      پاسخ
      اسکوچیچ که دکوری بیش نیست
      • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        82 42
        والله همین دکوری اش هم از کی‌روش بهتره
    • امید نجاتی IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      89 18
      پاسخ
      حرفهای اسکو رو باید با طلا نوشت.... مربی بی ادعا بی حاشیه و موفق 🇮🇷🇬🇪
      • رضاصادقی IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        44 14
        با سابقه چهار ساله در لیگ یک دوسال صنعت نفت آبادان که معادل چندسال همکاری با فرگوسن است
      • اراد IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
        0 1
        مگه شما ایرانی نیستی پرچم گرجستان میزاری
    • محمد IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      22 2
      پاسخ
      دلخوشی دارید،حرف های نخ نما میزنید،حفظ حرمت افراد،نشانه شخصیت اوست،اگرحرفی علیه کسی میزنیدشرط اخلاق وجوانمردی این است که اوهم فرصت دفاع داشته باشد،یکی رابه ده راه نمی دادند،سراغ منزل کدخدارامی گرفت
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      39 2
      پاسخ
      ممکنه طارمی تاکتیک مربی رو درزمین پیاده کنه اما نظر مربی کلی بوده ،لابد همه بازیکنا تاکتیک لازم رو نداشتن
    • پارسا IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      60 2
      پاسخ
      این اختلاف نظرها عادیه فقط این رسانه ها دارن شورشو در میارن مثل خبر ورزشی
      • یحیی غلامی DE ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        21 0
        دقیقا
    • بابک IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      17 25
      پاسخ
      ضمن احترام به آقای اسکوچیچ، قیاس درستی انجام ندادید. به هر حال وزن و کلاس آقای کی روش، متفاوت با ایشان بود، گذشته از اینکه آقای کی روش، همیشه از بازیکنانش حمایت می کرد و خط زدن امثال مهدی رحمتی نیز به دلایل دیگری بود!
    • AA IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      19 12
      پاسخ
      بازیکنی اگر کارت گرفت وتمرد کرد اورا محروم کنید چون در بازی بین المللی مشکل ساز می شود بازیکنی اگر به مربی و... کل کل کرد اورا محروم کنید که یادش باشد که تکرار نکند بازیکنی که کار غیر اخلاقی می کند اورا محروم کنید شایسته سالاری در جوامع امروز لازم است
      • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        26 48
        الاستقلال بیچاره
    • علی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      17 8
      پاسخ
      خدارحمتش کنه پرویزدهداری رو.فقط بااردنگی بیرون
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      27 4
      پاسخ
      دقیقا مثل برانکو که زمانی مربی تیم ملی بود۲۰۰۶...جام جهانی علی دایی رو تعویض نمیکرد...آقای اسکوچیچ جدا از قضیه طارمی...تو تعویضها ترسو عمل میکنه..بازی قبلی مقابل کره...قدوس و قایدی تا دقیقه۹۰ وارد زمین نکرد راحت میشد کره رو برد.سرمربی ایران باید نترس باشه در کلاس جهانی ...
    • مهسا IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      25 73
      پاسخ
      در حدی نیسی که بخای درباره طارمی اظهار نظر کنی#نمیخایمت_اسکوچیچ
      • ... IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        30 10
        تونمیخواد جای بقیه نظر بدی ما میخوایمش😐😂
    • امیر علی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      23 1
      پاسخ
      حالا یکی منطقی برخورد کرد اگر بخواد همچین بازیکنی رو کنار بگذاره به ضررشه بخواهد هیچی هم نگه بقیه هم پررو میشن بهتریم کار برخورد به این صورته
    • بنده ی خدا IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      24 15
      پاسخ
      چرا طرفداران تیم پیروزی از اسکوچیچ انتقاد میکنن ؟ همزمان با انتقادهای کادر فنی تیمشون
      • IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        8 6
        پرسپولیس بعد برانکو داره میپاشه عامووو، اون بود اون تیم قوی درست کرده بود
    • عباس IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      19 0
      پاسخ
      من نمی دونم چه منافعی توی این گزارش‌ها عایدتان میشه ،که دوست دارید یه ملت از فوتبال قشنگی که امثال طارمی برای یه ملت افتخار میاره محروم کنید. آقا نکنید این کارها و ننویسد این تحلیل ها
    • سردار IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      22 4
      پاسخ
      به نظر من اسکوچیچ همه کاره تبم هست و تاریخ نشون داده که کرواتها همیشه در مقابل بازیکنان خوب نرمش داشتند مثل زمان برانکو وعلی دایی سرمربی وظیفه شو به درستی انجام میده وسعی میکنه که به جای اینکه مقابل بازیکن بایسته در کنار بازیکن هست این وظیفه مدیریت و فدراسیون هست که مانع تکرار بازیکن سالاری بشه
    • مرجان IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      16 1
      پاسخ
      تنها ایرادشون تا الان اینه که به آقای سامان قدوس اجازه بازی به اندازه مطلوب مای تماشاگر نداده اند .
    • مجید شریفی IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      14 1
      پاسخ
      آفرین به اسکوویچ وآفرین به مهدی طارمی انشالله با دوستی و صمیمیت از این مرحله صعود میکنیم با تعامل و رفاقت همگی دوستان دلسوز در فدراسیون فوتبال
    • ایراندوست IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      10 10
      پاسخ
      جناب دراگان اسکوچیچ : لازم نیست که "طارمی طغیانگر" را حتما از تیم ملی خط بزنی چند بار که او را دقیقه 88 وارد زمین بکنی حساب دستش خواهد امد که چه کسی رئیس است !
      • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        7 13
        طغیانگر امثال شما هستید تو اصلا تو دنیای فوتبال محلی از اعراب نداری که بخواهی راجب بزرگ مردی مثل طارمی نظر بدی. البته حتی تو لیاقت صحبتهای من رو هم‌نداری
    • حسن IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      30 10
      پاسخ
      از بازیهای بعد منتظر کم کاری و باخت تیم و کله پا کردن اسکوچیچ باشید
    • رضاصادقی IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      30 7
      پاسخ
      پس معنی غلط کردم به صورت مودبانه میشه تعامل آره اینجوری باشه اسکوچیچ خیلی تعامل کرده و تعملکرده گفته ایرانیها تاکتیک نمی فهمند پدرش هم تعامل کرده
    • علی IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      10 0
      پاسخ
      تو رو خدا جنجال درست نکنید این چه حرفی میزنید "تا نشان دهد نه تنها از مواضع فنی خود عقب نشینی کرده است بلکه تصمیم برای برخورد با توئیت جنجالی طارمی هم ندارد" مگه میترسه که عقب نشینی کنه حالا یه صحبتهایی کردن دیگه جنجالیش نکنید
    • محمدی IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      8 12
      پاسخ
      اسکوچیچ در حد تیم ملی نیست فقط وفقط تعداد خاصی ازش حمایت میکنن این شخص فقط بله بچها رو بفرسته تو زمین وگر ن پیروزیایی که آوردیم تاکتیک شخصی بوده و ن تیمی این شخص بسیار ترسو وبزدل هست فقط فقط چون چهارتا مثل شجاعو دعوت کرده و دسیار کریم باقری هست سر پستش مونده ایشون ی مترسکی بیش نیست فقط انداختنش جلو
      • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        2 2
        آقا پول نمیدن مربی بهتر بگیرن، همینم در این حد کار کرده باید ایراد و انتقادها ب مسولین باشه ن سرمربی
    • M kh US ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      11 10
      پاسخ
      طارمی ،باید تنبیه بشه،دلیلی نداره ،شرایط تیم بهم بزنه،قائدی که خیلی بهتره ،همین طور انصاری فر،باید بیاردش رو نیمکت تا بفهمه دنیا دست کیه
    • هرمز IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      11 33
      پاسخ
      موندم چرا در مورد خط زدن طارمی صحبت میشه.بحث آنالیز نظرات کاربرانه و مردمه!واقعیت اینه طارمی و آزمون بازوان تیم ملی هستند.بازو قطع کنید تیم ملی فقط ی تنه و دو تا پا داره
    • مخی جون IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      123 7
      پاسخ
      قدرت بدنی بازیکنان وفوتبال ایران مدیون معلم کی‌روش هستیم باعث شد تا کره وژاپن بگیریم کی‌روش تاثیر زیادی گذاشت وفوتبال ما تعغیر داد تنها مربی بود ک تاثیرگذارند خب اسکوچیچ درحد وقدرت کی‌روش نیست طارمی بازی نده
    • بهمن IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      1 5
      پاسخ
      خودشم فهمید اشتباه بود حرفاش مهدی کاملا به حق بود حرفاش
    • خشایار IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      7 0
      پاسخ
      چراچند وقت پیش که آقای اسکوچیچ گفتند که مهاجمان ایران از مهاجمان کرواسی بهتر هستند کسی تشکر نکرد حالا مربی یه نظری داده یا اشتباه تو ترجمه یا بالاخره مربی نظرشو گفته
      • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        1 1
        چون دقیقا بازی با کره بخاطر اشتباهات مربی بود بعد اومده حرف ازتاکتیک بازیکنا میزنه،معلومه اشتباهت بخای گردن کسی بندازی احترامت نگه نمیدارن
    • احمد IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      3 0
      پاسخ
      دمت گرم حقا که فنون مربیگریت. عالی است
    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      8 0
      پاسخ
      از اسکوچیچ انتظار و توقع کسب این نتایج را نداشتم. تا الان نتایج خوبی گرفته امیدوارم بعد از این هم نتایج خوبی بگیرند.
    • رحیمی GB ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      5 2
      پاسخ
      درستش همینه ، سوتفاهم بود ، از اسکوچیچ بخاطر حرکت جوانمردانه اش حمایت کنید و اب در هاون دشمن نریزید . از طارمی بخاطر غرور و پاسخ رسانه ای سرمربی نکوهش کنید.
    • رضا IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      8 2
      پاسخ
      امثال شما خبرنگارا برای مطرح کردن خودتون باید اب وتاب بدید تو خانواده همیشه دعوا میشه اما اگر ذره ای بخواد به حریم خانواده ضرربرسه همه با هم یکی میشن ونمیذارن شما یا ایرانی نیستی یا نفوذی دشمنی چرا اگه هم حرف شما درست باشه نباید به عنوان ی ایرانی اصلا به خودت اجازه بدی کاری کنی که طارمی از تیم ملی
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      4 2
      پاسخ
      سر مربی باید برخورد کند با این بازیکن مکر بازیکن سا لاری است مکر ایران کم بازیکن دارد که مربی باید کوتاه بیاید حق مربی است که با این بازیکن برخورد کند و از تیم کنار بگذارد
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      0 13
      پاسخ
      مربی تیم ملی فوتبال ایران غلط زیادی کرده که درباره بازيکنان تيم ملي فوتبال اینگونه صحبت کرده است. چی شده هنوز نصف راه را نرفته ازخود بیخوده شده است. نکند باورش شده مربی کاربلدی است.
    • وحد ش چ IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      5 2
      پاسخ
      بازیکنی از تیم ملی بزرگتر نیست. طارمی باید یادش بیاد کیروش با رحمتی چه کرد. در اون برهه زمانی خیلی دروازه بان ایران احتیاج داشت ولی برا پررویی کردش بیرون رحمتی رو تا بازیکنی ادعای کلفتی نکنه. آقای طارمی! الان که ترافیک زیادی در حمله هست بهتره ساکت باشه. هرکی ادعای بزرگی کنه باید بره بیرون.
      • مهدی IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        2 1
        اولا اسکوچیچ ی حرف اشتباهی زده و طارمی هم پاسخ داده منم باشم پاسخ میدم چرا؟، چون تو سطح اول اروپا داره بازی میکنه... پس نباید بگه بازیکنان ایرانی تاکتیک پذیر نیستن... من از کیروش متنفر بودم ولی چطور زمان کیروش بازیکنان ایرانی تاکتیک پذیر بودن ولی الان نیسن.. بعد با این حرف اسکوچیچ خودش رو زیر سوال ب
      • محمد IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
        3 0
        توبیا جای طارمی بازی کن خواهشن نظر نده
    • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      5 0
      پاسخ
      مهم نتیجه گرفتن تیم ملی و حفظ انسجام تیمی و مبارزه با بازیکن سالاری است در فوتبال حرفه ای بازیکن حق دخالت در کار کادر فنی را ندارد حتی اگر رونالدو یا مسی باشد طارمی باید حد و حدود خود را بداند و فقط به وظایف خود فکر کند و وارد حواشی رسانه ای نشود
    • مححمد IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      5 0
      پاسخ
      اسکوچیچ ی مربی عالی هستش ی مربی بی حاشیه وجنتلمن با افکارعالی با این نتایج خوبی ک گرفته ظلم در حقش نکنید با این مربی قهرمان جام ملتها میشیم
    • IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      5 0
      پاسخ
      بابا بس کنید این حاشیه ها چیه برای تیم ملی درست میکنید بزار مربی کارخودش بکنه بچهای تیم ملی به جان هم نندازید
    • رابین IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      همه دوستان نظراتی دادن ولی به زیرکی سرمربی و فدراسیون کسی پی نبرد بدترین تنبیه برای یک بازیکن خط خوردن از لیست بازیکنان جام جهانی هست ببینین همینکه تیم جواز سعود به جام جهانی رو گرفت از لیست انتخابی خط خواهد خورد و فوتبالش تمام میشود غرور بد چیزی هست و بدون سیاست
    • IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      نورافکن دوتا بازی کرد هردوتا کارت گرفت گلیم ب سر تیم نزد، این نور افکن و نورالهی از تیم برازه کنار بخش بزرگی از مشکلات حل میشه
    • Ali IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      2 24
      پاسخ
      چقدرشما ساده اید اسکوچیچ دانش فوتبالی ودانش فنی نداره این پیروزیها فقط بخاطر وحید هاشمیان وحید هاشمیان کنار بزرکترین مربیان توی اکادمی مربیگری آلمان آموزش دیده حالاکه اسکوچیچ ضعف داره جابرای هاشمیان باز شده
    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      4 1
      پاسخ
      تنها مربی خارجی موفق کی روش بود و امثال وی بدبرد تیم ملی میخوره
    • پاک ور IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      باورکنید یکی ازبهترینهای ایران هست نبایدروی نیمکت بشینه/ درثانی قائدی چرانباید جای آزمون وارد گود شود تاکی سنتی رفتار میکنی اسکوچ
    • پاک ور IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      قدوس یکی ازبهترینهاست نباید روی نیمکت باشه
    • وحید ش IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      2 1
      پاسخ
      عراق عماد رضا توش بینظمی کرد ویرا کردش بیرون درحالی که بهترین بازیکنش بودوشد اول.لیپی کاسانو رو کرد بیرون چون تو حاشیه برد تیمو شد قهرمان جهان. کیروش رحمتی رو و تو سه بازی ایران برد و گل نخورد. بنزما رو از فرانسه به خاطر حاشیه کردن بیرون تیم شد قهرمان جهان. هرکی ارامش تیم رو هم زدبایدبره. حتی طارمی.
    • رضا IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      اشتباه‌ترین تصمیم هرچقد همه بگن اسکوچیچ مربی خوبی نیس والی بازم بازکن حق نداره حرف بزنه... قرار به جواب دادن بود باید یه بزرگ‌تر جواب میداد نه بازیکن پس معلومه که باریکنا از مربی حساب نمیبرن... یکی از دلایلی که کریم باقری رک میبرن دقیقا همینه حداقل از کریم باقری حساب ببرن...
    • علی IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      0 1
      پاسخ
      کیروش هرکیو میدید تهدیدی هست برای تعداد بازی ملی نکونام کنار میزد رحمتی عقیلی سید جلال علی کریمیو بخاطرنکونام ازتیم ملی کنار زد وگرنه ازمونم تو دوره اقای کیروشتون ازتیم ملی خداحافظی کرد ولی ایاباهاش همون برخوردی که بارحمتی کرد باازمونم کرد؟ شما مشکلتون تیم ملی نیست دنبال یکی میگردیدعلیه پرسپولیس باش
    • ورزشی IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      آفرین بر اسکوچیچ که نشان داد مربی بسیار بزرگ و با کلاسی هست.و نادانی بازیکن را می بخشد.برخلاف کیروش و برانکو،که این فن اخلاقی را باد نبودند.
    • Hamid US ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      طارمی بجای دخالت و حاشیه درست کردن برای تیم ملی،وظیفه ش تمرین کردن و اطاعت از دستورات مربیان و کادر فنی تیم ملی هست و نه فقط طارمی بقیه بازیکنان تیم ملی باید حدود خودشون رو بدونید اونا که از مسی و رونالدو بزرگتر نیستند تا به امروز با اینکه با مربیانی کار کردند که ار لحاظ فنی ضعیف بودند ولی دخالت نکر
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      اطاعت از مربی و پرهیز از حاشیه وظیفه هر بازیکنی است حتی مسی و رونالدو
    • IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام
    • م GB ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بهترین تاکتیک اینه که قائدی رابازنشست ببرندسوریه تو زمین بازی.... حتما میبرند..‌
    • افشین IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      گروهی دلال با نیت های آلوده می خواهند از پشت به ایران خنجر بزنند.ای مردم ایران هوشیار و آگاه باشیم.درود بر ایران و ایران زمین.با احترام به آقایان اسکوویچ و طارمی و بقیه سرداران تیم ملی فوتبال ایران .با آرزوی موفقیت های بیش تر برای ایران و ایرانی... آب صاف را مشتی ناکس نامرد می خواهد آلوده کند
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      مگر بازیکن برده است که مربی هر غلطی خواست باش بکنه بازیکن حق داره اعتراضات و مربی باید پاسخگو باشه
    • ع IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اقای اسکوچیج این‌حرفهای‌مضخرف‌را گوش‌نکن‌میخوااند بین‌شما‌و‌اقای طارمی‌اختلاف‌بیندازند
    • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      حیف کی‌روش
    • محمد فاروق IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      از دیدگاه هر دو نفر اگه نگاه کنیم می‌بینیم که هر دو درست میگن در بازی با کره کره او کره‌ای نبود که میشناختیم و ایرانم اون ایران نبود و نتونستن به خوبی تاکتیک هارو پیاده کنن وگر نه کره رو راحت میبردیم و همچنین طارمی یکم شخصی برداشت کرده و یکمم غیرت به خرج داده به هر حال تیم ملی روند رو به رشدی گرفته
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      از ثحر غریشی به مهدی طارمی : آقا مهدی خوب داری تیم را به هم میریزی و اسکوچیچ را آچمز کردی با همین فرمون برو جلو!! تو میتونی .....

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