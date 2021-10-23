اجرای طرح استاندارد اجباری وسایل گرمایشی در استان اردبیل

هاشم علایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در آستانه فرا رسیدن فصول سرد سال ضروری است تا شهروندان در انتخاب وسایل گرمایشی دقت لازم را داشته باشند، اظهار کرد: در صورت استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد احتمال بروز حوادث گاز گرفتگی وجود دارد و در این راستا استفاده از وسایل نفت سوز و گازسوز استاندارد الزامی است.

وی به برنامه‌های اداره کل استاندارد در جهت کنترل کیفیت و ایمنی وسایل گرمایشی اشاره کرد و افزود: در این راستا طرح اجرای استاندارد اجباری در مراکز توزیع و فروش اجرایی شده و از ارائه هر گونه کالای بدون استاندارد به مشتریان جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان در خصوص چگونگی تشخیص ایمنی و استاندارد بخاری‌های نفت سوز و گاز سوز به شهروندان گفت: بخاری‌های دودکش دار گازی باید به سنسورِ حساس به کاهش اکسیژن و سنسور حرارتی مجهز باشند و باید از نصب اینگونه وسایل ایمنی بر روی بخاری اطمینان حاصل شود.

علایی با بیان اینکه شهروندان به نحوه نصب و کارکرد سنسور حرارتی در وسایل گرمایشی دقت لازم را داشته باشند افزود: سنسور حرارتی نیز وسیله‌ای است که اگر به هر دلیلی مسیر دودکش مسدود شود و محصولات احتراق به درون اتاق برگردد، بخاری را به صورت اتوماتیک خاموش می‌کند.

وی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی رعایت نکات ایمنی در وسایل گرمایشی مدارس نیز خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از استفاده بخاری‌های نفت سوز و وسایل گازسوز غیر استاندارد و پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی، مکاتبات متعددی با اداره کل آموزش و پرورش استان و نوسازی مدارس در خصوص لزوم استفاده از بخاری‌های استاندارد مجهز به سنسور حساس به کاهش اکسیژن و سنسور حرارتی در مدارس استان انجام گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل از عموم همشهریان خواست در راستای حفظ سلامتی و ایمنی مصرف کنندگان در صورت مشاهده هرگونه بخاری غیر استاندارد با شماره تلفن گویای ۱۵۱۷ یا شماره تلفن‌های ۸-۳۳۷۴۱۱۵۶ به اداره کل استاندارد استان اردبیل اطلاع رسانی نمایند.