زمان مرحله گروهی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در حیطه‌های استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم، آموزش پزشکی و مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت برگزار می‌شود.

طبق برنامه ریزی های انجام شده زمان برگزاری مرحله دوم گروهی در روزهای ۱۲ تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ است. جزئیات برگزاری آزمون ها متعاقبا از سوی دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور و گروه سرپرستان المپیاد اعلام می شود.

دانشجویان برگزیده دانشگاه های تهران ، ایران و شهیدبهشتی برای روزهای برگزاری از خوابگاه های دانشگاه های خود استفاده می کنند و سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در صورت درخواست خوابگاه باید مراتب را تا تاریخ ۳ آبان ماه به دبیرخانه المپیاد اعلام کنند.

آزمون مرحله دوم انفرادی سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی پنجشنبه اول مهرماه ۱۴۰۰ در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تبریز، همدان، اهواز، شیراز، زنجان، اصفهان، کرمان، مشهد و ایران برگزار شده بود.

در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم ۳۶ دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، اردبیل، شیراز، یاسوج، زنجان، قم، آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، بیرجند، خراسان شمالی، مشهد، تهران و در حیطه استدلال بالینی ۳۶ دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی سمنان، گیلان، ارومیه، تبریز، شیراز، فسا، زنجان، یزد، اصفهان، مشهد، تهران به مرحله دوم گروهی راه یافته اند.

همچنین در حیطه آموزش پزشکی ۳۵ دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کاشان، یزد، شهرکرد، کرمان، تهران، شهیدبهشتی، ایران، بقیه الله و در حیطه مدیریت در نظام سلامت ۳۶ دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، سراب، کرمانشاه، کردستان، لرستان، اهواز، شیراز، تهران، ارتش، ایران به مرحله دوم گروهی راه یافته اند.

در حیطه مطالعات میان رشته ای ۳۵ دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، بوشهر، جهرم، البرز، قزوین، زنجان، اصفهان، کاشان، سبزوار، مشهد، تهران، شهیدبهشتی، ایران، بقیه الله و در حیطه تفکر علمی در علوم پایه ۳۳ دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، تبریز، شیراز، جهرم، بندرعباس، فسا، البرز، قم، کرمان، زاهدان، تهران، شهیدبهشتی، آزاد اسلامی واحد تهران به مرحله دوم گروهی راه یافته اند.

سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ۶ حیطه‌ برگزار شده است. در این دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در هر حیطه یک موضوع مطرح می‌شود. در حیطه استدلال بالینی «دروس اصلی پزشکی (داخلی، کودکان، زنان و جراحی)»، در حیطه تفکر علمی در علوم پایه «مدیریت وزن/ چاقی (Weight Management/ Obesity)» عنوان شده است.

همچنین در حیطه مدیریت نظام سلامت «تقویت نظام PHC برای ارتقا پاسخگویی اجتماعی در شرایط اضطرار»، در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم «تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان»، در حیطه آموزش پزشکی «آموزش مجازی» و در حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت «هوش مصنوعی» مطرح شده است.