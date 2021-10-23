مسلمانان باید براساس قرآن کریم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حسن زالی (فاضل گلپایگانی) نماینده مجلس خبرگان رهبری، در شانزدهمین وبینار از سی وپنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، اظهار داشت: وحدت مسئله سرنوشت سازی است که امت را در مسیر خدا قرار می‌دهد و همه را همسو و هم هدف برای سیر درجات تکاملی و درجات انسانی بسیج می‌کند، ما مسلمانان باید براساس قرآن هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشیم و باید بدانیم که قرآن در تمام زندگی بشر از نظر فردی یا اجتماعی برنامه دارد.

وی افزود: قرآن مجید نزدیکترین، بهترین و قوی‌ترین راه‌ها را در اختیار انسان می‌گذارد از محیط فردی گرفته تا سطح بین الملل و جهانی نگاه انسان را یک نگاه اصلاحی، یک بینش زیبا، یک دید وسیع می‌داند؛ دیدی که بر اساس آن بشر بتواند جامعه را تحمل کند و با همنوعانش کنار بیاید و در زندگی اجتماعی بتواند از آنها حمایت کند.

آیت الله زالی با اشاره به آیه ۱۰۵ سوره مائده تصریح کرد: مسلمانان در ابتدا باید با خودشان کنار بیایند تا مبادا گرفتار عداوت شیطان و طغیان غرائز شوند، چرا که اگر اعتدال درونی آنها بر هم بخورد از مسیر هدایت فاصله می‌گیرند.

وی در همین خصوص ادامه داد: انسانی که در درون به سلم نرسیده و با خودش تسالم ندارد، کسی که در درون نفسش به تاخت و تاز می‌پردازد و او را از بین می‌برد، چگونه خواهد توانست با دیگران از در سلم و سازش کنار بیاید؟ بنابراین انسان‌ها اول باید ایمان خود را محکم نگه دارند و خود را دریابند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انسان در مرحله دوم باید با خانواده خود کنار بیاید، اظهار داشت: این همزیستی مسالمت آمیز یعنی با مصلحت و خیرخواهی نظارت صحیح و دقیقی بر اهل خانه داشته باشند و آنها را مراقبت کنند، در واقع جامعه زمانی زیبا می‌شود که اعضا آن در کنار یکدیگر در صلح و سازش به سر ببرند و محیط‌‎های خانواده در آن جامعه اصلاح و مطلوب گردد.

وی با بیان اینکه هدف از آیه ۲۱ سوره روم تاکید بر مهر، محبت، صفا وصمیمیت است تا این شرایط مطلوب به خارج از خانواده هم سرایت کند، اظهار داشت: مرحله سوم، مرحله کنار آمدن با ارحام، وابستگان، آنهایی که با انسان در ارتباط خونی می‌باشند خواهد بود، ما باید با آنها رفت و آمد حسنه برقرار کنیم.



آیت الله زالی اضافه کرد: باید گفت این آیه بر حفظ و تقویت صله رحم تاکید دارد و باعث برکت می‌شود و خلاف آن یعنی قطع صله رحم مورد قبول نیست، چنانچه خداوند متعال در سوره بقره آیه ۲۷ می‌فرماید: " کسانی که عهد خدا را پس از محکم بستن می‌شکنند و رشته‌ای را که خدا امر به پیوند آن کرده می‌گسلند و در میان اهل زمین فساد می‌کنند، ایشان به حقیقت زیانکارند." کسانی که قطع رحم می‌کنند بر خلاف خواست خداوند متعال اقدام می‌کنند، اینکار آنها به مثابه اعمال فساد در زمین خداوند می‌باشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری اذعان داشت: مرحله چهارم با مؤمنین پیمان اخوت بستن است، براساس سوره توبه آیه ۷۱ «مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می‌کنند»، در واقع افراد حاضر جامعه باید قادر باشند، همراه با یکدیگر در مسیر ارزشهای الهی حرکت کنند.

وی با بیان اینکه در سوره حجرات آیه ۱۰ آمده است که به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند پس همیشه بین برادران ایمانی خود صلح دهید و خداترس و پرهیزکار باشید، باشد که مورد لطف و رحمت الهی گردید، اظهار داشت: منظور از اصلاح و صلح در اینجا یعنی صالح شدن جامعه، در واقع جامعه صالح جامعه‌ای است که افراد حاضر در آن در با سازش در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و تعاون در میان آنها برقرار باشد. و بتوانند اندیشه‌هایشان را با یکدیگر تبادل کنند.

آیت الله زالی با بیان اینکه هدف خداوند متعال در سوره آل عمران آیه ۶۴ این است که از منازعات جلوگیری شود و تفرقه بین مسلمانان از بین رود، اظهار داشت: ملل توحیدی و ادیان الهی باید دست به دست یکدیگر داده و همه در مسیر خداوند قرار گیرند تا همزیستی مسالمت آمیز در میان خود برقرار کنند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نگاه و تاکید قرآن کریم به زندگی مسالمت آمیز در صورتی است که دشمن، کفار و مشرکین با ما درگیر نشوند و هدف آنها صدمه زدن به قصد منزوی کرد مسلمانان نباشد، در غیر اینصورت دفاع از مال و جان و ناموس مسلمین به حکم عقل و شرع بر همگان واجب است؛ اما تا جایی که امکان دارد نباید وارد جنگ شویم و باید پرچم صلح را در همه جا بر افرازیم.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد مسلمانان از در سازش با یکدیگر وارد شوند این به معنای عدم تمایل به مناظره و گفت‌وگو نیست، همه مسلمانمان اهل گفت و گو هستند و اصولاً برای اثبات حقانیت هر مکتبی بسیار ضروری است که دانشمندان آن مکتب با دانشمندان سایر مکاتب به بحث و گفتگو بنشینند و استدلال‌های خود را ارئه کرده تا حقانیت خود را به کرسی بنشانند، اما از راه مسالمت آمیز و نه دعوا و نزاع این مهم را باید عملی کنیم.

آیت الله زالی تصریح کرد: برخی از افراد هستند که دنیا و آخرتشان را با یکدیگر یکی می‌کنند و فرقی بین این دو قائل نیستند، لذا در آخرت آن شخص که نافرمانی خدا را انجام داده، آنکه به راه شرک و کفر رفته است و کسی که راه نفاق را طی کرده است، فردای قیامت مجازات خواهد شد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری اذعان داشت: وظیفه ما در این دنیا کنار آمدن با یکدیگر از طریق همزیستی مسالمت آمیز است، خداوند حجت را بر همه تمام کرده است و آنچیزی که خدا بر جهان عرضه داشته است، رسالت دعوت است.

وی ادامه داد: قرآن مجید تاکید می‌کند که اگر مؤمنی منکر را در عمل و جامعه نشان داد با منکر وی مبارزه کن نه با خود فرد، باید بدانیم مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند و خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می‌کنند.

آیت الله زالی در پایان گفت: ما باید هم در جامعه ایمانی منکرات را جمع کنیم و اعمال ناصالح را برچینیم و هم در جامعه جهانی دعوت به حق را انجام دهیم در این بین نباید زندگی اجتماعی متحمل آسیب شود و همزیستی مسالمت آمیز از بین برود.