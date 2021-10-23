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۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۳۹

امام جمعه سیریک:

اگر کشورهای مسلمان با یکدیگر متحد شوند، قدس آزاد می‌شود

اگر کشورهای مسلمان با یکدیگر متحد شوند، قدس آزاد می‌شود

سیریک – امام جمعه شهرستان سیریک گفت: چنانچه کشورهای اسلامی با هم متحد شوند و با یکدیگر یک هدف را دنبال کنند قطعاً نخستین ثمره آن پیروزی بر کفر و استبداد و آزادی فلسطین و قدس خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن سالاری عصر شنبه در همایش وحدت اسلامی که با حضور بیش از ۳۵۰ نفر از علمای اهل سنت و شیعه شرق استان هرمزگان در سالن غدیر شهرستان سیریک برگزار شد، اظهار کرد: مسلمانان زمانی بر کفر پیروز می‌شوند که متحد باشند و این وعده الهی است.

وی ابراز داشت: چنانچه کشورهای اسلامی با هم متحد شوند و با یکدیگر یک هدف را دنبال کنند قطعاً نخستین ثمره آن پیروزی بر کفر و استبداد و آزادی فلسطین و قدس خواهد بود.

امام جمعه شهرستان سیریک اضافه کرد: یکی از بارزترین نمادهای های وحدت در هرمزگان، اتحاد، یکپارچگی و برادری، مردمان شیعه و سنی است که در کمال مودت و دوستی در کنار هم و برای هم زندگی می کنند.

حجت الاسلام سالاری بیان کرد: امنیت کنونی جامعه و کشور، مرهون انسجام، وحدت و یکپارچگی مسلمانان است.

کد مطلب 5334498

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