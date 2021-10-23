کشت راتون در ۵۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود الماسی با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی‌ها شالیکاران گیلانی امسال بیش از ۳۸ هزار تن شلتوک از اراضی کشاورزی گیلان برداشت می‌کنند، اظهار کرد: ارزش اقتصادی این میزان محصول ۹۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۵۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان گیلان به کشت راتون اختصاص یافته است، گفت: همچنین کشاورزان گیلانی امسال همانند سال‌های گذشته در کشت دوم محصولاتی همانند پاچ باقلا، باقلا برکت، سبزیجات برگی و غده‌ای و شبدر نیز کشت کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: این محصولات در ۳۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان کشت شده و کشاورزان ۲۸۰ تن محصول برداشت کرده‌اند.