میان آمریکا و طالبان اعتمادی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «زلمای خلیلزاد»، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان که به تازگی از سمت خود کناره گیری کرده است، در اولین مصاحبه خود پس از کناره‌گیری در پاسخ به سوالی که آیا به حرف‌های طالبان در مورد شبکه القاعده باور دارد، گفت: «چنانکه قبلاً گفته‌ام، عدم اعتماد بین آمریکا و طالبان وجود دارد، برای همین مهم است که نباید فقط گفته‌های طالبان در این مورد را جدی بگیریم که چه می‌گویند و به چه متعهد هستند، نمی‌دانم که آیا طالبان در این مورد می‌داند یا نه، طالبان گفته بود که نمی‌داند او (الظواهری) کجاست؟»

خلیلزاد در گفتگو با بی بی سی همچنین تاکید کرد: «ما، متقاعد شده‌ایم که طالبان به شبکه القاعده اجازه طرح و عملیات از خاک افغانستان را نمی‌دهد.»

به گفته خلیلزاد، ما همواره دوست داریم چیزهای بیشتری از طالبان و هر کشور دیگری ببینیم و شاهد باشیم که اعضای شبکه القاعده را از افغانستان اخراج کنند، اگرچه آنها با برخی از این تعهدات توافق کرده‌اند؛ اما برخی از اعضای شبکه القاعده از ده‌ها سال قبل، در دوران جنگ با شوروی سابق به افغانستان آمدند، ازدواج کرده‌اند و بچه و نوه در آنجا دارند.

هفته گذشته «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه کاخ سفید در امور افغانستان از مقام خود کناره گیری کرد و «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز با تأیید خبر استعفای خلیلزاد گفت: خلیل‌زاد از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

بلینکن با صدور بیانیه‌ای توضیح داد که نماینده ویژه کاخ سفید در امور افغانستان نامه استعفای خود را تقدیم کرده و معاون وی، عهده‌دار این سمت می‌شود.

از خلیلزاد به عنوان چهره کلیدی سازش با طالبان و خروج بی برنامه آمریکا از افغانستان یاد می‌شود. بسیاری در افغانستان خلیلزاد را فردی خائن به افغانستان توصیف کرده‌اند. فرستاده ویژه آمریکا در روند صلح افغانستان پیشتر و چند ماه پیش از خروج کامل آمریکا از افغانستان، با حضور در کنگره گفته بود که پیش بینی‌ها در مورد پیشروی سریع نیروهای طالبان و سقوط کابل توسط آنها بعد از خروج ائتلاف بین المللی از افغانستان بدبینانه است.

خلیلزاد در زمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا به سمت فرستاده ویژه آمریکا در روند صلح افغانستان انتخاب شده بود. او بعد از ۱۸ دور مذاکره توانست با ملأ برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون این گروه توافقنامه صلح امضا کند. با آغاز بکار ریاست جمهوری جو بایدن نیز، وزیر خارجه جدید آمریکا اعلام کرد که زلمی خلیلزاد به وظیفه‌اش به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ادامه خواهد داد.

خلیلزاد ۶۹ ساله متولد شهر مزارشریف در شمال افغانستان با تابعیت آمریکایی است. او در دو دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش سمت‌های مهمی مانند سفیر آمریکا در عراق، سفیر آمریکا در سازمان ملل و سفیر آمریکا در افغانستان را به عهده داشته است. عملکرد او در ارتباط با افغانستان منتقدان بسیاری دارد. شماری از افغان‌ها به این باورند که خلیلزاد سنگ بنای افغانستان بعد از طالبان را کج نهاد و از آن به بعد، شکاف‌های قومی در این کشور عمیق‌تر شد.