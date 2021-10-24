«ویکتور اوربان» از دخالت غرب امور مجارستان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در سخنانی کشورهای غربی را متهم کرد که به دنبال دخالت در انتخابات آتی این کشور و پیروزی افراد وابسته به خود هستند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، نخست وزیر مجارستان که سال آینده میلادی با یک رقابت انتخاباتی روبرو است، اتحادیه اروپا و آمریکا را به تلاش برای مداخله در امور داخلی این کشور اروپای شرقی متهم کرد و از طرفداران خود خواست تا از دستاوردهای ۱۰ ساله دولت وی دفاع کنند.

وی پس از آنکه در سال ۲۰۱۰ به قدرت رسید، اکنون برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ با جبهه متحد احزاب مخالف از جمله سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها و حزب راست میانه سابقا افراطی «یوبیک» (Jobbik) رقابت می‌کند.

«پیتر مارکی زای» ۴۹ ساله و سیاستمدار محافظه‌کار کاتولیک رهبری این اتحاد ۶ حزبی را برعهده دارد که به نظر می رسد به عنوان یک رقیب سخت برای ویکتور اوربان مطرح است.