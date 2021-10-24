حذف قیمت گذاری دستوری خودرو و عرضه برخی محصولات در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، در نشست دیروز شنبه ۱ آبان مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد مقیمی، مسائل و مشکلات صنعت خودرو بررسی و بر خروج این صنعت از نظام قیمت گذاری دستوری تاکید شد.

بر اساس توافق رئیس سازمان بورس و مدیر عامل این غول خودروسازی، مقرر شد که کلیه اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو با جدیت دنبال شود.

از دیگر توافقات این نشست، عرضه برخی از محصولات شرکت خودروسازی مذکور که قابلیت عرضه در بورس کالای ایران را دارند، بود.