زینب پارسا فخر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زلزله اخیر در شهرستان اندیکا شاهد بروز خسارات و مشکلاتی برای تعداد زیادی از هم استانی‌ها بودیم.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه در بروز حوادث و بحران‌ها زنان و کودکان آسیب پذیری بیشتری دارند برای هماهنگی و کمک رسانی بهتر در ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح مهربانو را به اجرا درآوریم.

وی بیان کرد: این طرح با مشارکت مشاوران امور بانوان و خانواده فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی سراسر استان، خانه سمن‌های استان خوزستان و بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها برگزار خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده به نقش ارزنده بانوان در یاری رسانی و فعالیت‌های خیرخواهانه اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و کمک‌های مردمی استفاده خواهد شد.

پارسا فخر اهم اقلام مورد نیاز را وسایل بهداشتی، مواد شوینده، چادر، لباس زمستانی، پوشک بچه و نظایر آن و همچنین اقلام و لوازم تحریر و سایر موارد برشمرد.

وی گفت: علاقمندان از طریق تماس با شماره ۰۶۱۳۳۳۳۸۴۱۸ برای مشارکت در این طرح و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعدازظهر تماس گیرند