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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۱

دبیر ستاد مبارزه با کرونای علوم پزشکی لرستان:

کرونا ۳ خانواده دیگر لرستانی را داغدار کرد/ ۴۵۵ بیمار بستری هستند

کرونا ۳ خانواده دیگر لرستانی را داغدار کرد/ ۴۵۵ بیمار بستری هستند

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فوت سه بیمار کرونایی در این استان گفت: در حال حاضر ۴۵۵ نفر در مراکز درمانی بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۱۷۲ ابتلای جدید به کرونا در لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: تا کنون ۱۹۰ هزار و ۴۷ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به ۳ فوتی جدید بر اثر کرونا در استان عنوان کرد: تا کنون متأسفانه دو هزار و ۵۷۱ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۴۵۵ نفر اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، تعداد فوتی‌های بر اثر کرونا در لرستان در روز گذشته یک نفر، مبتلایان جدید ۲۲۴ مورد و بستری‌ها نیز ۴۹۰ نفر بوده است.

کد مطلب 5334947

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