حمایت مرکز نیکوکاری فرزندان شاهد از ۳۱۳ فرزند یتیم و محسنین

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسات خیریه مراکزی هستند که به‌صورت کاملاً مردمی و با هدف کمک به نیازمندان جامعه فعالیت می‌کنند و اقدامات خود را در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و عمل به وظیفه دینی‌شان و انسانی تعریف کرده‌اند.



توجه به این سنت حسنه از دیرباز در کشور دینی و ملی ایرانیان وجود داشته اما پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بود که به فرمان رهبر کبیر انقلاب، کمیته امداد به عنوان نهاد تخصصی برای کمک به محرومان جامعه و توانمندسازی اقشار بی‌بضاعت و کم‌برخوردار تشکیل شد تا با تعامل و همکاری با مراکز خیریه، هدف مشترک محرومیت‌زدایی را محقق کند.



طی سال‌های اخیر ایده راه‌اندازی مراکز خیریه با هدف هم‌افزایی فعالیت‌های خیرخواهانه از سوی کمیته امداد مطرح و اجرایی شده است. مرکز نیکوکاری «فرزندان شاهد کرج» در استان البرز یکی از مراکزی که با قدمت چند دهه فعالیت خیریه، با دریافت مجوز مرکز نیکوکاری از کمیته امداد، فعالیت‌های خود را ساماندهی کرده و به تعامل با این نهاد پرداخته است.



سید علیرضا قرشی، مسئول مرکز نیکوکاری فرزندان شاهد کرج در مورد پیشینه فعالیت این مرکز می‌گوید: حسینیه فرزندان شاهد در سال ۱۳۶۵ در منطقه آزادگان کرج تأسیس شد و از همان در کنار برگزاری مراسمات مذهبی، اقدامات خیرخواهانه را در دستور کار قرار داده بود. علاوه بر اعطای وام به نیازمندان، در زمینه کاریابی هم فعالیت‌های قابل توجهی از سوی حسینیه فرزندان شهدا انجام می‌گرفت. مجموع این فعالیت‌ها ادامه داشت تا این‌که در سال ۹۰ با کمک خیرین توانستیم کارهای عام‌المنفعه دیگری همچون آزادی زندانیان و تأمین جهیزیه، تهیه بسته‌های غذایی و ارزاق را به مجموعه فعالیت‌هایمان اضافه کنیم.



وی با اشاره به اینکه طی یکی دو سال اخیر با شیوع کرونا فعالیت‌های حسینیه بیشتر شد، عنوان کرد: در جریان فعالیت‌هایمان با طرح مرکز نیکوکاری کمیته امداد آشنا شدیم و از آن زمان با دریافت مجوز از این نهاد، علاوه بر این‌که فعالیت‌های خیرانه ما ساماندهی شد، توانمان در کمک به محرومان چند برابر شده و هم‌افزایی در رسیدن به اهداف مشترک که همان کمک و یاری محرومان بود بیشتر شد.



قرشی در مورد تعاملات مرکز نیکوکاری فرزندان شاهد کرج با کمیته امداد استان البرز، می‌افزاید: همکاری با امداد به شکل‌های مختلفی انجام می‌گیرد؛ به عنوان نمونه افرادی را که قصد داریم تحت حمایت قرار دهیم اطلاعاتشان را با کمیته امداد استان کنترل می‌کنیم تا از هم‌پوشانی خدمات جلوگیری شود و از سوی دیگر خانواده نیازمندی از دایره خدمات بیرون نماند.



مسئول مرکز نیکوکاری فرزندان شاهد ادامه می‌دهد: در مواردی اتفاق می‌افتد که برای اجرای یک طرح مثل تهیه جهیزیه به کمک امداد نیاز داریم و یا در شرایطی کمیته امداد افرادی را برای تحت پوشش قرار دادن و مدیریت کمک‌ها به ما معرفی می‌کند. نمونه آن تحت پوشش قرار گرفتن ۳۱۳ کودک یتیم و بدسرپرست در قالب طرح محسنین است که از سوی کمیته امداد به ما ارجاع شد؛ این کودکان علاوه بر این‌که به طور منظم کمک‌هایی اعم از مستمری و ارزاق دریافت می‌کنند؛ هر کدام از آنها در سالروز تولدشان مبلغی به عنوان هدیه دریافت می‌کنند.



وی در ارتباط با فعالیت‌های مستمر مرکز نیکوکاری فرزندان شاهد کرج هم می‌گوید: به طور کلی ۳۵۰۰ خانواده تحت پوشش ما هستند که برخی مربوط به آمار مساجد دیگر است که توانایی کمک و حمایت از نیازمندان را ندارند و ما هر ماه متناسب با میزان ورودی مالی در بحث ارزاق و اطعام به آنها کمک می‌کنیم.



قرشی پرداخت مستمری به حدود یک هزار نفر از فرزندان ایتام و محسنین و پدران از کارافتاده و همچنین بحث اطعام و تأمین پوشاک گرم برای کارتن‌خواب‌ها در فصل سرما و اقدامات لازم برای ترک اعتیاد معتادان کارتن‌خواب را از دیگر فعالیت‌های مرکز نیکوکاری فرزندان شاهد برشمرد.